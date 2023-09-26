Умные камеры помогли выявить почти 2 тысячи дефектов чистоты в Подмосковье за неделю

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Нарушения автоматически заносятся в систему СКПДИ и направляются в работу ответственных организаций. За семь дней больше всего недочетов зафиксировали в Подольске, Шатуре, Клину, Лобне и Орехово-Зуеве.

«На прошлой неделе умные автомобили патрулировали территории 32 городских округов, в их числе: Дмитровский, Егорьевск, Ленинский, Раменский, Наро-Фоминский», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, меньше всего нарушений за указанный период выявили в Истре, Зарайске, Одинцове и Лыткарине.

Вопросу экологии в регионе уделяют большое внимание. В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители.

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