Умные камеры помогли выявить 96 водителей без разрешений на перевозку мусора в Подмосковье с начала весны

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры с искусственным интеллектом помогают фиксировать нарушителей, а также формировать штрафы в упрощенном режиме.

«В упрощенном режиме для всех нарушителей были сформированы административные постановления, сумма штрафов с начала марта достигла 15 миллионов 643 тысяч рублей. Большая их часть пришлась на перевозчиков из Дмитровского городского округа - пополнить бюджет им придется на 11 миллионов 850 тысяч рублей», - сказала она.

В ведомстве добавили, что с начала месяца в Дситрове выявили 48 таких водителей.

Сумма штрафа за незаконную перевозку отходов в Подмосковье составляет от трех до 200 тысяч рублей.

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