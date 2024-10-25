«Уменьшим долю импорта». Андрей Воробьев — о новом индустриальном парке Подмосковья

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Количество индустриальных парков в Подмосковье достигло 70. Они уже на 88% заполнены резидентами, а это рабочие места, рост экономики.

«Ежегодно окло 180 компаний заходят в наши индустриальные парки. Это во многом благодаря формату лайт индастриал. Он позволяет запустить производство всего за три месяца», - отметил губернатор.

Вместе с тем помогает промышленная ипотека , которую инициировал президент.

Он дал старт строительству вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Названная выше госкорпорация будет первым резидентом в парке. Она выбрала локацию для производства электронно-компонентной базы.

«Запуск планируем в 2027 году. Так мы уменьшим долю импорта и укрепим суверенитет нашей страны, создадим 200 рабочих мест», - рассказал Андрей Воробьев об уникальности первого резидента.

Он поблагодарил Минпромторг и президента за поддержку проекта. Индустриальный парк «Ленинский» станет уникальным для региона.