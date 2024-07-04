04 июля 2024, 12:57

Улицы Вертлинскую и Красную в Солнечногорске благоустроят к августу

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Содержание улицы Вертлинская и Красная в Солнечногорске проверили сотрудники администрации, представители управляющих компаний и активные жители. В августе первые лица округа проверят, как провели благоустройство и устранили замечания.

На улице Вертлинской внимание привлекла некошеная трава. Также коммунальщикам указали на поломанные ветки деревьев, которые необходимо убрать в ближайшее время.

Запросы от жителей поступили также в части безопасности и благоустройства. Так, у дома № 174 рассмотрят варианты установки лежачего полицейского. В этом дворе же приведут в порядок детскую площадку.

Во время обхода вопросы вызвали и контейнерные площадки. Их необходимо модернизировать. Будет рассмотрен вариант установки восьмикубовых контейнеров.

«Встретился с жителями улиц Вертлинская и Красная. Вместе обошли несколько дворов - проверили, как наши коммунальщики заботятся здесь о чистоте и порядке. Вернусь на обход повторно через несколько недель. Вместе с жителями проверим исполнение данных поручений», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Такие обходы и проверки содержания территорий муниципалитета проводятся регулярно.

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Благоустройство Солнечногорск
04 июля 2024, 13:13
Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье
Unsplash
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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Это данные, которые свидетельствуют о потребности цельной крови в Подмосковье. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На данный момент в Подмосковье требуется четвертая отрицательная группа крови. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови.

Донором может стать каждый совершеннолетний, находящийся в России на законных основаниях год и более. Перед сдачей крови необходимо пройти обследования.

Здравоохранение Медицина
04 июля 2024, 13:13
Активных жителей наградили ко Дню молодежи в Серпухове
Телеканал «360»
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В парке имени Олега Степанова в Серпухове отметили День молодежи. Здесь состоялось награждение активистов округа, также прошла концертная программа.

Также организаторы подготовили для гостей праздника викторины и настольные игры.

«У нас прекрасная молодежь, а это прекрасное будущее нашей большой великой страны, оставайтесь такими же бодрыми, веселыми, задорными», - поздравил собравшихся представитель Совета депутатов Серпухова Андрей Тихонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».» Лучших представителей молодого поколения традиционно наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Наша молодежь действительно самая лучшая, самая активная. Я поздравляю вас с праздником. Самое главное - выберите правильный путь в своей жизни!» - прокомментировала депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.

Творческие и спортивные площадки разместились в этот день в парке. Для желающих заключить брак работал импровизированный ЗАГС, где можно было получить свидетельство о браке и обручальные кольца. На празднике прошел танцевальный флешмоб. Также каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах по росписи футболок и посетить гастрономическую площадку.

«Нужно мечтать, нужно быть инициативными, нужно стараться реализовать все свои интересы и мечты. И тогда в жизни все обязательно получится. Потому что без труда и ваших интересов ничего не получится», - сказала заместитель главы администрации Серпухова Оксана Лебедева.

Молодежь Серпухов
04 июля 2024, 12:58
Еще 7 выпускников из Солнечногорска получили 100 баллов на ЕГЭ
Медиасток.рф
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В этом году максимальный результат на едином государственном экзамене набрали семь выпускников из Солнечногорска. Школьники успешно сдали экзамены по русскому языку и математике, химии и литературе, истории.

Совсем недавно стали известны имена еще двух выпускников, получивших наивысший балл на ЕГЭ. На 100 баллов экзамен по истории сдал ученик школы № 4 Ярослав Серяков, а по русскому языку - выпускница 2019 года из лицея № 8 Ирина Савельева.

«Очень рад, что таких ребят в Солнечногорске становится все больше. Поздравляю наших отличников и их учителей, благодаря которым удалось показать столь хорошие результаты!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В прошлом году 100 баллов по экзамену получили четыре школьника, а в 2022 году - два выпускника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Солнечногорск Образование
04 июля 2024, 12:58
Подготовка жилых домов к отопительному сезону началась в Звенигороде
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Работы по замене труб проводят возле домов № 23 и 25 на улице Полевая в Звенигороде. Подготовка жилых домов в к отопительному сезону в Одинцовском округе сопровождается проверкой всех водомерных узлов и пробными пусками воды.

Рабочие В Звенигороде проверяют механизмы и приборы, котлы, а также меняют устаревшее оборудование. Кроме того, подготовка к предстоящей зиме идет заранее в одной из самых крупных котельных города на улице Ленина. Это необходимо для выявления неисправностей и оперативного проведения ремонта на теплотрассах и в котельных, чтобы отопительный сезон прошел без эксцессов.

«Такие меры необходимы, чтобы избежать аварий на теплотрассе в холода. Зимой отключение теплоснабжения более чем на восемь часов может повлечь серьезные последствия», - сообщили в территориальном управлении Звенигорода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Отопление Ремонтные работы

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