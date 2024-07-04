Улицы Вертлинскую и Красную в Солнечногорске благоустроят к августу

На улице Вертлинской внимание привлекла некошеная трава. Также коммунальщикам указали на поломанные ветки деревьев, которые необходимо убрать в ближайшее время.

Запросы от жителей поступили также в части безопасности и благоустройства. Так, у дома № 174 рассмотрят варианты установки лежачего полицейского. В этом дворе же приведут в порядок детскую площадку.

Во время обхода вопросы вызвали и контейнерные площадки. Их необходимо модернизировать. Будет рассмотрен вариант установки восьмикубовых контейнеров.

«Встретился с жителями улиц Вертлинская и Красная. Вместе обошли несколько дворов - проверили, как наши коммунальщики заботятся здесь о чистоте и порядке. Вернусь на обход повторно через несколько недель. Вместе с жителями проверим исполнение данных поручений», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Такие обходы и проверки содержания территорий муниципалитета проводятся регулярно.

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