Улицы в честь героев войны отремонтируют в Подмосковье

Как сообщили в региоальном Минтрансе, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже привели в порядок более 1,4 километра покрытия на улице Солнцева в Рузе.

«Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги - дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе», - пояснил заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В ведомстве рассказали, что улица Солнцева в Рузе носит фамилию героя Советского Союза Сергея Солнцева. Долгое время он держал оборону крупного карательного отряда, после чего получил ранение и попал в плен. Его подвергли пыткам, и не получив никакой информации, казнили. Улица ведет к площади Партизан, где находится Вечный огонь и памяники героям СССР Георгию Невкипелому, Льву Доватору и Зое Космодемьянской.

В Истре покрытие обновят на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки, где стоит дом семьи Кузнецовых.

«В декабре 1941-го в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы: Александра Григорьевна, не раздумывая ни секунды, предложила разобрать для моста хозяйственные постройки и свой дом, а 11-летний Петр провел танки через минное поле, получив при этом ранение от разорвавшейся мины», - рассказали в министерстве.

Еще одну дорогу приведут в порядок в Хотькове. Это улица, которая носит фамилию юной партизанки Ларисы Дорофеевны Михеенко. В 14 лет она принимала активное участие в «рельсовой войне» и была схвачена в ноябре 1943-го года. После допроса с пытками девушку расстреляли.

За 2022 и 2023 год в Подмосковье обновили свыше 22 километров дорог на 11 улицах, связанными в именами героев Великой Отечественной войны.

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