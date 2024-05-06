06 мая 2024, 12:57

Улицы в честь героев войны отремонтируют в Подмосковье

Пресс-служба Минтранса МО
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Три дороги, связанные с событиями Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье в этом году. Их общая протяженность превысит 5,5 километра. Работы проведут в Воскресенске, Рузе и Сергиевом Посаде.

Как сообщили в региоальном Минтрансе, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже привели в порядок более 1,4 километра покрытия на улице Солнцева в Рузе.

«Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги - дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе», - пояснил заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В ведомстве рассказали, что улица Солнцева в Рузе носит фамилию героя Советского Союза Сергея Солнцева. Долгое время он держал оборону крупного карательного отряда, после чего получил ранение и попал в плен. Его подвергли пыткам, и не получив никакой информации, казнили. Улица ведет к площади Партизан, где находится Вечный огонь и памяники героям СССР Георгию Невкипелому, Льву Доватору и Зое Космодемьянской.

В Истре покрытие обновят на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки, где стоит дом семьи Кузнецовых.

«В декабре 1941-го в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы: Александра Григорьевна, не раздумывая ни секунды, предложила разобрать для моста хозяйственные постройки и свой дом, а 11-летний Петр провел танки через минное поле, получив при этом ранение от разорвавшейся мины», - рассказали в министерстве.

Еще одну дорогу приведут в порядок в Хотькове. Это улица, которая носит фамилию юной партизанки Ларисы Дорофеевны Михеенко. В 14 лет она принимала активное участие в «рельсовой войне» и была схвачена в ноябре 1943-го года. После допроса с пытками девушку расстреляли.

За 2022 и 2023 год в Подмосковье обновили свыше 22 километров дорог на 11 улицах, связанными в именами героев Великой Отечественной войны.

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Дороги Ремонтные работы
06 мая 2024, 23:54
Патрулирование пожароопасных участков лесов провели в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Патрулирование прошло на территории нескольких участков лесного фонда Подмосковья, где наблюдается высокая активность отдыхающих и существует риск возникновения пожаров. В мероприятии участвовали сотрудники отделов надзора и профилактики МЧС России по Московской области, правоохранительных органов, а также эксперты лесной охраны.

Патрулирование осуществлялось в Лосино-Петровском городском округе - вблизи населенных пунктов Савинки, Топорково и Осеево, в Пушкинском городском округе - недалеко от города Красноармейска, поселков Лесной, Зеленоградский и Софрино, а также у деревень Невзорово и Алешино.

Кроме того, инспекции прошли в Щелковском городском округе - вблизи деревень Камшиловка, Сабурово и Воря-Богородское, а также поселков Клюквенный и Фряново.

С приходом теплых весенних дней люди активно начали посещать леса, иногда не соблюдая основные правила поведения. Небрежное обращение с огнем, оставленные горящие костры, мусор, брошенные окурки, а также поджигание сухой травы становятся основными причинами возникновения лесных пожаров.

«Несмотря на выходные и праздничные майские дни, ведутся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений лесного законодательства, особенно в части нарушений Правил пожарной безопасности в лесах», - добавил начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пожары Лесные пожары Правила
06 мая 2024, 23:23
Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье
Мининвест
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Делегация Подмосковья провела ряд встреч с руководством высокотехнологичных китайских компаний в рамках визита в Китай. Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева пригласила представителей бизнеса к сотрудничеству.

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», - добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» - лидера по производству насосного оборудования в Китае.

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Инвестиции Бизнес Заводы Китай
06 мая 2024, 22:55
Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Московском областном онкологическом диспансере. Процесс голосования проходит в три этапа, в ходе которых любой подписчик сообщества может выдвинуть кандидатуры и проголосовать за лучшую медицинскую сестру учреждения.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал, что в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры и с целью оценки эффективности работы среднего медицинского персонала было принято решение о проведении конкурса.

Он проводится при поддержке первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера. Три финалиста получат ценные призы и почетные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи конкурсы
06 мая 2024, 22:30
Пациентов детской подмосковной больницы поздравили с Пасхой
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Отец Димитрий храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе Сретенского благочиния града Москвы посетил областную травматологическую больницу. Там он поздравил маленьких пациентов с Пасхой.

Он рассказал им о значение этого светлого праздника в православной традиции, а также отметил его историю и значимость в богослужении. Студенты московской государственной консерватории имени Петра Чайковского представили детям инструменты симфонического оркестра и сыграли небольшие классические произведения. Каждый ребенок и сотрудник больницы получил сладкий подарок в конце мероприятия.

«Такие мероприятия помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее», - указал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с волонтерскими центрами и всегда поддерживает их деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Больницы Пасха Врачи

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