12 февраля 2025, 13:34

Улицу Угольную в Мытищах реконструируют в 2025 году

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Улицу Угольную в Мытищах начали реконструировать. Работы проведут на участке протяженностью 1,4 километра. Проект завершат в четвертом квартале года, рассказали в региональном Минтрансе.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы проведут от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольной д. 1. Там обустроят четыре полосы движения и пешеходные зоны. Благодаря этому улучшится транспортная доступность микрорайона Олимпийского и строящихся жилых кварталов.

«В настоящий момент строители уже приступили к устройству локальных очистных сооружений, также ведется устройство земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо», - сказали в ведомстве.

В Мытищах также продолжают строительство нового моста через реку Клязьму и реконструкцию Осташковского шоссе. Кроме того, на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе появится путепровод с бессветофорным движением. Завершить эти работы планируют до 2028 года.

Мытищи Дороги Ремонтные работы
12 февраля 2025, 13:37
Повреждение на трубопроводе в Химках устранят в короткий срок без отключения абонентов
«Мосэнерго»
Читайте нас в: Google Новости
Повреждение на магистральном участке трубопровода на улице Гоголя в Химках устранят в кратчайшие сроки. Жителей обеспечили бесперебойным водоснабжением по резервной магистральной схеме.

Диаметр повреждения трубопровода составил 50 сантиметров, рассказали в «Мосэнерго». Сейчас сотрудники компании проводят подготовительные работы по поиску и устранению нарушения.

«Работы будут проводиться без отключения абонентов. Все потребители запитаны по резервной магистральной схеме, что гарантирует бесперебойное снабжение», - заявили в организации.

Ситуацию поставили на контроль, для устранения утечки задействовали все необходимые ресурсы. Завершить ремонт планируют в кратчайшее время.

ЖКХ
12 февраля 2025, 13:29
Первую смену студентов открыли в центре «Авангард» в Подмосковье
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
В Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 10 февраля торжественно открыли смену «Спасение И.Р.А.». Программу начальной военной подготовки будут проходить курсанты и студенты подмосковных колледжей.

В течение пяти дней нейросеть И.Р.А. будет следить за дисциплиной и успеваемостью участников сборов.

В Министерстве образования Московской области отметили, что перед учащимися выступил заместитель главы ведомства Сергей Куколев.

«Желаю вам интересно провести это время и обрести новых друзей. Уверен на сто процентов, что у вас все получится. Удачи!», – подчеркнул он.

Сержант Артем Авдонин, в свою очередь, разъяснил присутствовавшим правила центра.

Участников разделили на группы, которые будут представлять разные виды войск. Во время сборов в базу данных будут заносить все достижения студентов и курсантов. Затем организаторы составят рейтинг и определят, кому достанется кубок «Авангарда».

Студенты Патриотизм
12 февраля 2025, 13:28
Тендер на строительство центрального теплового пункта объявили в Кашире
Медиасток.РФ
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Кашира Московской области объявили конкурс на строительство центрального теплового пункта. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс касается выполнения комплекса работ, связанных с проектированием и строительством автоматизированного теплового пункта №4 в районе Юбилейной улицы.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать бюджет Московской области и городского округа Кашира.

Строительство планируют завершить в 2025 году.

Кашира конкурсы
12 февраля 2025, 12:54
Подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне началась в Пушкино
Читайте нас в: Google Новости
В Пушкинском округе начинают активную подготовку к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне в округе прошло совещание, на котором озвучили план работ и мероприятий.

Обсуждение инициировал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Во встрече поучаствовали его заместители, представители партии «Единая Россия», депутаты и общественные деятели.

В округе проживает 24 участника войны, 69 узников концлагерей, более 400 тружеников тыла. Их регулярно посещают волонтеры. Также в этом году в Пушкино проведут около 300 патриотических мероприятий.

«В этом году подготовили большое количество уникальных событий - пока все карты раскрывать не будем. Памятные торжества пройдут в трех городах и поселениях округа. Обязательно поздравим ветеранов концертами во дворах, проведем митинги, станцуем вальс Победы и зажжем свечи памяти», - отметил Максим Красноцветов.

Ко Дню Победы улицы города украсят праздничной символикой. Кроме того, после зимы в порядок приведут 68 памятных мест, капитально отремонтируют 38 объектов.

Ветераны Пушкино Великая Отечественная война

Новости по теме