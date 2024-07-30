Уличный турнир по волейболу прошел в лесопарке Лобни
Уличный турнир по волейболу для смешанных команд из разных городов региона организовали молодогвардейцы городского округа Лобня. В турнире участвовало семь команд, поболеть за них пришло более ста зрителей. Соревнования прошли лесопарке Лобни.
Призерам соревнований торжественно вручили медали от комитета по физкультуре администрации Лобни и памятные призы.
Большое внимание в городском округе Лобня уделяют развитию спорта, а также социальных пространств.
Благодаря региональной программе «Парки в лесу» лесопарк Лобни благоустроили в этом году. В парке установили новую систему навигации, павильон проката и кафе, биотуалеты с модернизированной системой канализации. Здесь обустроили парковки и организовали дорожки для пешеходов. Также в лесопарке построили детскую и спортивные площадки, велосипедную и лыжную трассы. Для безопасности здесь установлена новая система освещения и камеры наблюдения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».