16 декабря 2023, 19:14

Уличный карнавал с Дедом Морозом из Великого Устюга начался в Клину

Данила Кирьянов
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В Клину начался ежегодный зимний новогодний уличный карнавал с участием Деда Мороза из Великого Устюга. За полчаса до начала все участники собрались в сквере имени Афанасьева.

На сцене творческие коллективы исполнили новогодние песни. В карнавале поучаствовало восемь команд из разных организаций городского округа. Шествие прошло до парка культуры и отдыха «Сестрорецкий».

На сцене амфитеатра участников торжественно наградили памятные дипломы и подарки от спонсоров.

«Каждый год стараемся посещать такое значимое для нашего города событие. Родители счастливы, дети увидели Деда Мороза», - рассказала местная жительница Оксана Козорез.

Команды показали новогодние костюмы, которую они сшили своими руками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин
16 декабря 2023, 20:17
Ледовое шоу Татьяны Навки состоялось в Королеве
Роман Савельев
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В Королеве прошел спектакль на льду «Байки русской балалайки» в постановке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Шоу организовали на ледовой арене стадиона «Вымпел».

Артисты в русских костюмах показали номер с элементами гимнастики и танцев. Они делали сальто, кувырки и стойки на руках. Актер в костюме медведя подтанцовывал труппе. Выступление длилось около полутора часов.

«На ледовом шоу Татьяны Навки я уже второй год подряд. Прошлый год мне запомнился акцентом всего выступления на хип-хопе. В этот же раз все было направлено на русскую культуру», - рассказала местная жительница Екатерина Щербакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Королев
16 декабря 2023, 18:45
Соревнования по робототехнике «КосмоRobots» стартовали в Королеве
Роман Савельев
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В детском технопарке «Кванториум» в Королеве открыли региональные соревнования по робототехнике «КосмоRobots». В них поучаствовали более 400 ребят из Подмосковья и других стран и городов. Юные инженеры и программисты показали свои знания и умения в 10 видах программы.

«Наше мероприятие имеет статус открытого, поэтому среди участников есть даже молодой человек из Мурома. Что касается самих соревнований, то они также проводятся и режиме онлайн в номинациях „Программирование“, „3D-моделирование“ и других видах программы», - рассказал главный судья мероприятия Кирилл Трубников.

В номинации «Выставка» дети применили помимо инженерной мысли творческий подход. Ребята показали навыки, полученные в течение 1,5 месяца обучения в технопарке.

В завершении победители получат дипломы и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Королев конкурсы
16 декабря 2023, 18:16
Олимпийские чемпионы открыли лыжный сезон в Мытищинском лесопарке
Роман Яковлев
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В Мытищинском лесопарке официально открыли две лыжные трассы. На прокат прибыли олимпийский чемпион по лыжным гонкам 1988 года Михаил Девятьяров-старший, его сын — победитель этапа Кубка мира по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-младший и олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков.

«Сейчас в Мытищах мы открыли собственный пункт проката и проводим лыжные тренировки. Мы адаптировали олимпийскую методику моего отца - чемпиона Игр-88 Михаила Девятьярова-старшего к подготовке лыжников-любителей. Хотим показать жителям Подмосковья, что спорт в первую очередь должен приносить удовольствие и здоровье», - рассказал Михаил Девятьяров-младший.

По словам начальника управления физкультуры и спорта Мытищ Дмитрия Германа, 24 декабря в лесопарке организуют Новогоднюю лыжню. Регистрация на нее уже открыта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
16 декабря 2023, 18:00
Все на старт! «Гонка Героев Зима» прошла в Московской области
Телеканал «360»
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В Подмосковье на полигоне «Алабино» состоялась «Гонка Героев Зима». На трассе длиной в семь с половиной километров установили 30 непростых препятствий.

Трасса рассчитана на любой уровень физической подготовки и включает такие препятствия, как рукоходы, перенос грузов, вертикальные заборы разной сложности и различные спортивные снаряды. Перед выходом на старт всем участникам пришлось хорошо размяться и разогреть мышцы.

«В Подмосковье на полигоне „Алабино“ в забеге по пересеченной местности приняли участие около полутора тысяч участников. Зимняя трасса „Гонки Героев“ и полоса препятствий адаптированы под минусовые температуры и рассчитаны на любой уровень физической подготовки», - рассказал инструктор Константин Тихомиров.

В конце трассы участников ждал традиционный подъем на восьмиметровую горку с канатами «Эверест», с которым не всегда справляются даже опытные спортсмены. На «Гонке Героев» можно было встретить «Дедов Морозов», «Снегурочек» и даже «мертвяков».

Спортсмены Полигоны Гонка Героев

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