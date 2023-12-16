Уличный карнавал с Дедом Морозом из Великого Устюга начался в Клину

Читайте нас в:

На сцене творческие коллективы исполнили новогодние песни. В карнавале поучаствовало восемь команд из разных организаций городского округа. Шествие прошло до парка культуры и отдыха «Сестрорецкий».

На сцене амфитеатра участников торжественно наградили памятные дипломы и подарки от спонсоров.

«Каждый год стараемся посещать такое значимое для нашего города событие. Родители счастливы, дети увидели Деда Мороза», - рассказала местная жительница Оксана Козорез.

Команды показали новогодние костюмы, которую они сшили своими руками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».