Уличные камеры помогли обнаружить 434 нарушения по снегу и наледи в Подмосковье за неделю

Камеры в Волоколамске зафиксировали 60 недочетов, в Шаховской - 58, а в Пушкино - 54. Большинство дефектов связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи, а также с переполненными контейнерным площадками. Все нарушения передали специалистам для устранения.

В ГУСТ Подмосковья подчеркнули, что все замечания нужно ликвидировать быстро. Иначе коммунальщиков привлекут к административной ответственности в виде штрафов, сформированных по упрощенной системе.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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