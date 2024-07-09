Уличные читальные залы открыли при библиотеках Балашихи

Выбор свежей литературы доступен на специальных стендах около городских библиотек. Для посетителей формируются тематические подборки книг и журналов, включая как новинки, так и классику, детскую литературу, семейную психологию и многое другое. Здесь не только можно выбрать интересующее произведение, но и принять участие в мастер-классе или других мероприятиях.

Расписание летних читальных залов в каждой библиотеке Балашихи уникально и доступно на официальном сайте или в социальных сетях соответствующей библиотеки. Оформить книгу стало проще благодаря возможности сделать это через мобильное приложение «Мое Подмосковье» всего за несколько минут, без необходимости посещения основного здания библиотеки, что экономит время для новых читателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».