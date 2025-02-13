13 февраля 2025, 23:02

Уличное освещение в Шатуре обновят в 2025 году

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В Шатуре в этом году продолжат реализовывать программу «Светлый город». В нескольких локациях муниципального округа обновят уличное освещение.

В программу на этот год включили проход между домами № 28 и № 30 на улице Энергетиков в Шатуре. Вечером там гуляет молодежь, а рано утром жители северной части города отправляются на вокзал.

По словам жительницы дома № 29А на улице Энергетиков Елены, горожане очень давно ждали, когда сделают освещение в этом месте.

«По дорожкам вечером в темноте неприятно идти. Если гуляла с собакой, то брала с собой фонарик. А одна старалась обходить дворами, где светло», - поделилась она.

Помимо этого, в перечень мест в округе, где обновят освещение в этом году, вошли улица Садовая в поселке Черусти и сквер в Мишеронском. Новые фонари появятся и вдоль Московской улицы до гостиничного комплекса Saint Lake, а также вблизи будущего проезда от улицы Советской до проспекта маршала Борзова.

Напомним, проект «Светлый город» реализуют в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Его инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект направлен на устранение неосвещенных мест на улицах региона, повышение энергоэффективности освещения и создание комфортных условий для жителей.

Благоустройство Шатура
13 февраля 2025, 23:19
Юный спортсмен из Серпухова стал чемпионом России по кроссу на квадроциклах
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Ученик 7-го класса Андрей Тихонов из Серпухова вошел в число лучших в мотоциклетном спорте по итогам 2024 года. Он стал чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах.

Свыше 300 гостей собрались на церемонию награждения лидеров мотоциклетного спорта, которые отличились в прошлом сезоне. На сцену приглашали сильнейших гонщиков, выступающих в разных категориях: от шоссейно-кольцевых дисциплин до мотобола и трофи-рейдов.

По итогам сезона 2024 года чемпионом России и победителем Кубка России по кроссу на квадроциклах в классе 200 стал учащийся 7-го «А» класса серпуховской гимназии № 1 Андрей Тихонов.

Награды отличившимся спортсменам вручали президент Федерации мотоциклетного спорта Александр Джеус, первый Вице-президент Александр Яхнич и вице-президент по связям с общественностью Сергей Барабанов.

Спортсмены Серпухов
13 февраля 2025, 22:07
Цикл лекций ко Дню памяти юного героя-антифашиста прошел в Красногорске
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В Красногорском филиале Музея Победы провели цикл интерактивных лекций о подвигах молодых героев. Мероприятие посвятили 60-летнему юбилею учреждения Дня памяти юного героя-антифашиста.

Лекции, которые прошли с 7 по 9 февраля, посетили учащиеся школ городского округа Красногорск. Ребята узнали о подвигах детей и подростков, которые сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Среди них Марат Казей, Валентин Котик, Надя Богданова, а также участники советской подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». За героизм им вручили правительственные награды.

Особое внимание на занятии уделили рассказу о судьбе 11-летнего музыканта Муси Пинкензона. Юноша не побоялся сыграть перед оккупантами на скрипке «Интернационал», и его тут же расстреляли.

Напомним, День юного героя-антифашиста утвердила Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1964 году как дань памяти убитому французскому школьнику Даниэлю Фери и иракскому мальчику Фадылу Джамалю. Даниэль погиб 8 февраля 1962 года в Париже на демонстрации против фашистского террора и войны в Алжире. Сын иракского коммуниста Фадыл Джамаль скончался в тюрьме после пыток 8 февраля 1963 года. Мальчик не выдал имен и адресов соратников своего отца.

Красногорск История Патриотизм
13 февраля 2025, 21:49
Бывшей узнице концлагеря Марии Прокоповой из Подольска вручили медаль к 80-летию Победы
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Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин навестил ветерана Марию Прокопову. В возрасте пяти лет она попала в один из самых страшных концлагерей «Дахау». От имени Президента России Никулин вручил бывшей узнице юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На глазах у маленькой Маши Прокоповой фашисты расстреляли ее бабушку, которая не смогла долго идти пешком. Девочка стала заикаться. В концентрационном лагере «Дахау» проводили медицинские эксперименты над людьми, работала газовая камера и крематорий, Мария выжила чудом.

Девушка поступила в архитектурный вуз, выучилась на архитектора. По распределению ее направили в Подольск. Там Мария вышла замуж и родила двух дочек.

«Пример Марии Прокоповой является уроком для всех нас. Если фашизм вовремя не остановить, это может обернутся бедой для миллионов мирных граждан, и детей, и взрослых. Именно поэтому наши защитники сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Пожелал ветерану мирного неба над головой и здоровья, любви и понимания близких», - сказал Алексей Никулин.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны ВОВ
13 февраля 2025, 21:34
Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Александру Шитову
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Шитова. Руководитель муниципалитета наградил его памятной медалью в честь 80-летия Победы, учрежденной президентом России Владимиром Путиным.

Александр Шитов участвовал в обороне Ленинграда, спасал раненых бойцов. В прошлом году ветеран отметил юбилей сто лет.

По словам Григория Артамонова, памятная медаль - это малая часть благодарности за подвиги Александра Шитова.

«За свою жизнь он спас тысячи бойцов. Сильный духом человек с большим сердцем, он и сегодня остается примером мужества и преданности делу», - добавил глава Подольска.

Герой появился на свет в селе Молоди Подольского уезда. В 1942 году Александр Шитов ушел на фронт, где служил санинструктором, спасая раненых бойцов под шквальным огнем. Через год после победы его демобилизовали. Александр Шитов окончил мединститут, трудился в 1586-м окружном военно-клиническом госпитале в Подольске.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны

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