19 августа 2024, 22:06

Уличное освещение установили в деревне Новое под Солнечногорском

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Современную линию наружного освещения протяженностью более одного километра установили в деревне Новое под Солнечногорском. Здесь смонтировали свыше 30 оцинкованных опор линии электропередачи, энергоэффективные светильники и автоматизированный шкаф управления освещением.

Результат работ оценили заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина и общественник Александр Болтенков.

«В Солнечногорске продолжают улучшать качество и надежность электроснабжения. От жителей деревни Новое мы услышали много благодарных слов. Наружное освещение здесь включается автоматически по графику. Дополнительно предусмотрено удаленное управление через диспетчерский пульт. Оно позволяет отслеживать неполадки и, следовательно, оперативно их устранять», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Новую линию наружного освещения установил подрядчик «Светосервис-Солнечногорск». Работы выполнили в рамках концессионного соглашения. Обслуживание линии будет заниматься эта же организация.

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Солнечногорск
19 августа 2024, 22:06
Свыше 200 педагогов приняли участие в тематическом фестивале в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийский фестиваль педагогических идей «Живой Учитель» провели в школе № 29 в Химках. Участие в нем приняли свыше 200 преподавателей со всей концов страны.

Фестиваль призван делиться опытом и новаторскими идеями. Его участники - это учителя, которые ведут собственные блоги и регулярно организуют нестандартные творческие уроки. Инициатором встречи выступила педагог школы № 29, лауреат премии губернатора Подмосковья Ирина Агибалова.

«Она не просто преподаватель, она настоящий вдохновитель, аккумулирующий вокруг себя таких же креативных специалистов. Она проводит тренинги для коллег и никогда не останавливается в своем профессиональном развитии» - расскажала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Программа фестиваля включала тематические лекции, мастер-классы и круглые столы. Участники обсуждали реальные ситуации из практики.

Фестиваль посетили педагоги из Москвы, Волгограда, Махачкалы, Волгодонска, Костромы и других городов России.

«Фестиваль „Живой Учитель“ это яркий пример того, как блогинг может стать инструментом просветительской деятельности педагогов, помогая привлечь внимание к вопросам современного образования», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в новом учебном году в школы пойдут свыше 35 тысяч учеников, из них четыре тысячи впервые переступят порог образовательных учреждений.

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Химки Фестивали Образование
19 августа 2024, 18:57
Неделя развлекательных мероприятий началась в молодежных центрах в Дмитрове
Медиасток.рф
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В молодежном центре «квАРТал» в Дмитрове запланировано множество развлекательных программ, которые подарят радость и веселье всем юным посетителям. С 19 по 24 августа ребят ждут захватывающие игры, квесты и творческие встречи.

Уже сегодня стартует увлекательная шоу-игра «Контакты», вдохновленная популярным телешоу. Участники смогут проверить свою эрудицию, угадывая имена, которые находятся в контактах телефона приглашенного гостя.

Затем, в рамках программы, пройдет легендарная игра «Что? Где? Когда?», где каждый сможет проявить свою логику и сообразительность, отвечая на интересные вопросы, за которыми скрываются увлекательные истории.

Не менее захватывающим станет «Квартал-шоу» - новое молодежное развлекательное мероприятие по мотивам известных интернет-шоу. Здесь участников ждут множество интересных и веселых игр, так что скучать не придется! Традиционный музыкальный вечер «Открытый микрофон» снова соберет любителей музыки на костровой площадке возле Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Все желающие смогут продемонстрировать свои вокальные способности и игру на музыкальных инструментах.

Также молодежный центр «Семеновский» приглашает ребят принять участие в атмосферной игре «Какой ты мем?». Эта игра станет отличным вариантом для веселого и необычного времяпрепровождения.

В субботний день в «квАРТале» каждый сам сможет выбрать формат мероприятия: от настольных игр и интеллектуальных квизов до игр на приставке или творческих занятий. А для любителей кино организуют просмотр фильмов на большом экране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Молодежь Дмитров
19 августа 2024, 17:46
Школу № 11 в поселке Большие Дворы откроют после ремонта 2 сентября
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа завершился. Учебный год здесь начнется уже в следующий понедельник.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что работы провели в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построили в 1960 году, а сейчас - полностью обновили. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, установили новые сантехнику, мебель и оборудование. Что важно, в здании теперь новые инженерные коммуникации. Двор школы благоустроили.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул , что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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Школы Павловский посад
19 августа 2024, 17:36
Дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском отремонтируют в 2025 году
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», - уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в зданиях выполнят кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, а также проведут капитальный ремонт внутренних помещений. В обновленных классах установят мебель и современное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Школьники Дзержинский

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