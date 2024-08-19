Уличное освещение установили в деревне Новое под Солнечногорском
Современную линию наружного освещения протяженностью более одного километра установили в деревне Новое под Солнечногорском. Здесь смонтировали свыше 30 оцинкованных опор линии электропередачи, энергоэффективные светильники и автоматизированный шкаф управления освещением.
Результат работ оценили заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина и общественник Александр Болтенков.
«В Солнечногорске продолжают улучшать качество и надежность электроснабжения. От жителей деревни Новое мы услышали много благодарных слов. Наружное освещение здесь включается автоматически по графику. Дополнительно предусмотрено удаленное управление через диспетчерский пульт. Оно позволяет отслеживать неполадки и, следовательно, оперативно их устранять», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.
Новую линию наружного освещения установил подрядчик «Светосервис-Солнечногорск». Работы выполнили в рамках концессионного соглашения. Обслуживание линии будет заниматься эта же организация.
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