Уличное освещение обновят в деревне Зарудня под Коломной

На дорогах установят 98 светильников и 36 опор. Общая протяженность системы наружного освещения составит почти три километра.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что проект «Светлый город» реализуют в регионе с 2017 года.

«За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 тысячи километров дорог, улиц и других общественных территорий», - отметил министр.

Всего в 2024 году в Подмосковье планируют установить почти десять тысяч светильников и свыше четырех тысяч опор освещения. Это позволит оснастить новым уличным освещением 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественных пространства и 36 дворов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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