Уличное освещение обновили в деревне Чепелево под Чеховом

Ольга Щукина подчеркнула важность взаимодействия с населением и напомнила, что жители могут обращаться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики для консультаций по вопросам благоустройства. Территориальные отделы готовы ответить на вопросы, касающиеся уличного освещения, дорог и других местных проблем.

В территориальный отдел Столбовая - Любучаны можно обратиться по телефону: +7 (49-67) 24-32-46, в Стремиловский отдел по телефону: +7 (496) 424-91-17 и в Баранцевский территориальный отдел по телефону: +7 (496) 724-14-12.

Жители могут обращаться в указанные отделы для решения вопросов благоустройства и улучшения качества жизни в округе.

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