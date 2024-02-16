Уличное освещение модернизируют в Лыткарине в 2024 году

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Светодиодные светильники имеют сразу несколько плюсов: они экономят электроэнергию, не вредят здоровью, долго служат, а также устойчивы к повышенной влажности и низкой температуре.

Новое освещение подберут для каждой территории индивидуально. Мощность светильников будет отличаться - на центральных улицах установят светодиоды мощность 150 Вт, а во дворах более слабые и комфортные для жителей - 50 Вт.

«Работы по контракту должны завершить до конца марта. Это улучшит энергоэффективность городского округа Лыткарино», - рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Максим Новиков.