Уличное освещение модернизировали в 44 населенных пунктах городского округа Серебряные Пруды

В числе других итогов благоустройства за год - строительство пешеходных дорожек, ремонт дворов и общественных пространств. Так, по просьбам жителей обустроили 17 народных троп. Это почти 2,5 тысячи квадратных метров асфальта.

Кроме того, в порядок привели восемь дворов. Там выполнили большой перечень работ.

«В нормативное состояние приводится асфальтовое покрытие, элементы сопряжения поверхности с бортовым камнем, обустраиваем новое парковочное пространство, устанавливаем или меняем лавочки, урны, информационные стенды», - рассказала заместитель начальник территориального отдела администрации городского округа Серебряные Пруды Светлана Севостьянова.

Что касается общественных пространств, то в этом году работы проводились в сквере микрорайона Центральный и рядом со зданием администрации в поселке Узуново. По обоим адресам старую плитку заменили на асфальт, установили новые лавочки и урны, посадили газон.

В числе других итогов благоустройства за год - строительство пешеходных дорожек, ремонт дворов и общественных пространств. Так, по просьбам жителей обустроили 17 народных троп. Это почти 2,5 тысячи квадратных метров асфальта.

Кроме того, в порядок привели восемь дворов. Там выполнили большой перечень работ.

«В нормативное состояние приводится асфальтовое покрытие, элементы сопряжения поверхности с бортовым камнем, обустраиваем новое парковочное пространство, устанавливаем или меняем лавочки, урны, информационные стенды», - рассказала заместитель начальник территориального отдела администрации городского округа Серебряные Пруды Светлана Севостьянова.

Что касается общественных пространств, то в этом году работы проводились в сквере микрорайона Центральный и рядом со зданием администрации в поселке Узуново. По обоим адресам старую плитку заменили на асфальт, установили новые лавочки и урны, посадили газон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».