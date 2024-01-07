«Укомплектуем и модернизируем». Воробьев объявил о взятии под контроль котельной Климовска
Находящуюся на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ» котельную, авария на которой привела к отключению отопления всего микрорайона, перейдет в управлении муниципалитета. Об этом на встрече с местными управдомами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что пока котельную передали в режиме эксплуатации. Но земля, на которой она стоит принадлежит области. В ходе переговоров с директором предприятия стороны договорились, что 10 января он подпишут дорожную карту по полной передаче объекта.
«Еще один важный момент - мы сняли режим [закрытости]. Теперь доступ к котельной есть напрямую у муниципалитета», - добавил Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья добавил, что после окончательной передачи контролировать работу котельной смогут сотрудники полиции и прокуратуры.
Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас важно подать тепло в жилые дома. Завтра отопление появится в детских садах, школах и больницах Климовска.
Он подчеркнул, что сделать это получилось при поддержке руководства силовых структур.
«Вы знаете, „КСПЗ“ - режимное предприятие, туда вход ограничен. Территория частная. Сегодня прошли переговоры с директором. Котельную мы берем в управление. Протокол должен быть до конца дня. Это позволи нам полностью укомплектовать котельную персоналом и вложить деньги в модернизацию», - заявил Андрей Воробьев.