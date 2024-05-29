29 мая 2024, 19:20

Укладку асфальта начали на участке развязки трассы М-1 в Одинцове

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Рабочие приступили к устройству дорожной одежды на участке строительства развязки М-1 «Беларусь» с дорогой А-108. Это происходит в районе поселка Дорохово на границе с Одинцовским округом. Ведутся работы по возведению транспортной развязки с трассой А-108 «Московское большое кольцо» в этом районе.

Асфальт укладывается на участке с 83-го по 85-й км М-1 на расширяемой части автомобильной дороги. Строители планируют уложить асфальт на общей площади более 162 тыс. м².

Работы по подготовке к устройству дорожной одежды на всех 4 километрах строительного участка выполнены более чем на 50%. Устройство опор путепровода и переустройство линий связи вдоль автомобильной дороги уже полностью завершено. Большая часть мероприятий по монтажу очистных сооружений также закончена.

Строительство подходов к разворотной петле продолжается. Ведутся работы по возведению подземного пешеходного перехода, где уже забетонированы полторы секции из трех.

Благодаря новой транспортной развязке будет исключено пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» в одном уровне, что повысит безопасность движения транспорта. Открытие развязки также увеличит пропускную способность обеих трасс за счет ликвидации светофоров на данном участке.

Все работы планируют завершить и открыть движение по новой развязке в 2025 году.

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Одинцово Строительство Дороги
29 мая 2024, 20:38
Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах по аренде в Домодедове
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в городском округе Домодедово. Аукцион провел комитет по конкурентной политике Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участок 18 соток земли, расположенный в микрорайоне Барыбино взяли в аренду за 38 миллионов рублей в год. В аукционе приняли участие пять претендентов. Цена стартовала с 1 422 127,61 рублей в год, но участники подняли ее в 27 раз.

Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 155 аукционов с 20 по 24 мая.

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Аукционы Строительство Бизнес
29 мая 2024, 20:24
Еще 17 многоквартирных домов в Мытищах обновили по программе капремонта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы. По 17 домам капремонт уже выполнен в полном объеме, еще 43 дома — в работе.

Особое внимание капитальному ремонту уделяет администрация, регулярно осуществляющая проверки на объектах вместе с активными жителями и управляющими компаниями.

В рамках программы запланирован капитальный ремонт 161 дома, из которых 17 уже полностью отремонтированы, а работы продолжаются в 43 домах. Все процессы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта собственникам помещений необходимо провести собрание, на котором общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и сроки их выполнения. Полученное решение должно быть оформлено протоколом и передано управляющей организации и администрации для дальнейшей реализации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Работа
29 мая 2024, 20:09
Жители голосуют за свой любимый город. Воробьев рассказал о программе благоустройства
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Еще в 2020 году президенту Владимиру Путину в Подмосковье продемонстрировали Центр управления регионом. С помощью этой системы жители голосуют за изменения в любимом городе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», - отметил глава региона.

Рассматриваемая сейчас программа сбалансирована и крайне важна. Она предусматривает значительные ресурсы и инвестиции, подчеркнул Воробьев.

Еще одним важным проектом губернатор назвал развитие космической группировки. Он выразил уверенность в том, что отечественные специалисты смогут реализовать эту программу.

Инвестиции Благоустройство Андрей Воробьев Центр управления регионом Подмосковья
29 мая 2024, 20:06
Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют
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Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.

Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.

Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство

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