Укладку асфальта начали на участке развязки трассы М-1 в Одинцове

Асфальт укладывается на участке с 83-го по 85-й км М-1 на расширяемой части автомобильной дороги. Строители планируют уложить асфальт на общей площади более 162 тыс. м².

Работы по подготовке к устройству дорожной одежды на всех 4 километрах строительного участка выполнены более чем на 50%. Устройство опор путепровода и переустройство линий связи вдоль автомобильной дороги уже полностью завершено. Большая часть мероприятий по монтажу очистных сооружений также закончена.

Строительство подходов к разворотной петле продолжается. Ведутся работы по возведению подземного пешеходного перехода, где уже забетонированы полторы секции из трех.

Благодаря новой транспортной развязке будет исключено пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» в одном уровне, что повысит безопасность движения транспорта. Открытие развязки также увеличит пропускную способность обеих трасс за счет ликвидации светофоров на данном участке.

Все работы планируют завершить и открыть движение по новой развязке в 2025 году.

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