Укладка асфальта началась на участке примыкания Северного обхода Лобни и Рогачевского шоссе

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, вместе в этим в округе продолжают строить съезд в сторону улицы Гагарина. Он позволит вывести из Лобни грузовой транспорт.

Также на Рогачевском шоссе появится одноуровневая кольцевая развязка протяженностью 1,5 километра. Благодаря ей улучшится связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, а также разгрузится Краснополянское шоссе, а время выезда из города сократится еще на 10 минут.

Первый этап Северного обхода Лобни открыли в декабре прошлого года, а в октябре этого года движение запустили по транспортной развязке с Дмитровским шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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