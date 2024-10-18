18 октября 2024, 11:54

Укладка асфальта на подходах к строящемуся путепроводу началась в Аникеевке

Unsplash
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В Аникеевке в рамках строительства путепровода через ж/д пути Рижского направления МЖД началась укладка асфальта на подъездных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас укладка асфальта идет со стороны Новорижского шоссе, а со стороны Волоколамского шоссе завершаются работы по монтажу металлоконструкций. В ведомстве также отметили, что на участке продолжаются дорожные работы и строительство ливневой канализации. На данный момент общая готовность путепровода превышает 65%.

Открытие движения по путепроводу запланировано на конец 2024 года.

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Дороги
18 октября 2024, 12:37
Футболисты из Чехова выиграли в матче против Раменского на областном чемпионате
Телеканал «360»
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Уже через пару недель завершится первенство Московской области по футболу. А пока команды продолжают бороться за места в турнирной таблице.

Чеховские футболисты в рамках 20-го тура чемпионата Московской области по футболу разгромили соперников из Раменского. Игроки спортивной школы «Витязь» 2010 года рождения на своем поле чувствовали себя по-хозяйски в матче с командой спортшколы «Пионер» из Раменского.

Еще в первом тайме команда из Чехова сумела пять раз поразить ворота соперников, проводя быстрые и размашистые атаки. После перерыва футболисты «Витязя», не сбавляя оборотов, сумели отличиться еще трижды. Счет на табло говорит сам за себя - 8:0.

«Сезон уже заканчивается. Три тура осталось. Немножко не хватило этой команде 2010 года, чтобы оказаться в призах. Боремся за четвертое место. Ребята вышли с настроем, с желанием», - поделился главный тренер спортшколы «Витязь» Юрий Михайлов.

Ребята из «Витязя» 2008 года рождения также не оставил соперникам шансов, победив со счетом 8:1.

«В чемпионате все года идут не ниже пятого места. 2013 год вообще у нас занял первое место. Первая и вторая команды заняли первое место. 14-й год у нас вторые. Остальные года не падают ниже пятого места. Конкуренция хорошая в чемпионате области», - заявил директор СШ «Витязь» Александр Липко.

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Спортсмены Чехов Футбол
18 октября 2024, 11:34
Жилой дом с подземным паркингом построят в ЖК «1-й Химкинский»
ГК ФСК
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Дом с подземным паркингом построят в жилом комплексе «1-й Химкинский» в Химках. Туда переедут свыше 600 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь жилого дома с автостоянкой превысит 49,9 тысячи квадратных метров. Здание будет в П-образной форме и с переменной этажностью. Там обустроят 697 квартир, 98 кладовых и свыше 220 мест для машин.

Во входных группах дома будут работать стойки ресепшен, зона коворкинга, колясочные и помещения для мойки лап животных. Рядом с корпусом находится детский сад.

Жилой комплекс «1-й Химкинский» будет состоять из 36 зданий высотой от четырех до 17 этажей. Там будет работать торговый центр, спортивный центр, обустроят велодорожки и места для ворк-аута.

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Строительство
18 октября 2024, 11:17
Жителей Подмосковья пригласили на экологический диктант
Unsplash
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Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический диктант. Он пройдет с 25 ноября по 8 декабря по инициативе общества «Равноправие», движения «Ангел ДетствоХранитель» и детского эколого-биологического центра.

В прошлом году масштабная просветительская акция прошла в 89 регионах России и 182 странах. Для этого подготовили 3,4 тысячи офлайн-площадок.

По словам исполняющего обязанности министра экологии региона Павла Биды, количество участников «Экодиктанта» говорит о большой заинтересованности жителей в сохранении окружающей среды.

«В сентябре Минэкология провела Ярмарку экологических проектов, которая показала, что есть запрос на экологическое просвещение. Будем дальше работать в этом направлении и поддерживать такие важные инициативы», - отметил он.

АНО «Равноправие» также проводит творческие конкурсы социальных роликов и на лучший вопрос экодиктанта. Узнать об этом больше можно по ссылке.

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Экология
18 октября 2024, 10:35
Глава Ступина ответил работникам авиапредприятия на вопросы об отоплении и транспорте
Пресс-служба администрации г.о. Ступино
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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел выездную встречу с работниками предприятия «Аэросила». Жители города задали волнующие их вопросы и получили ответы.

Все обращения приняли в работу, заявителям дадут обратную связь, а работу выездных администраций продолжат.

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«Стали практиковать проведение выездных администраций на предприятиях. Начали с градообразующих предприятий СМПП и СМК, сегодня приехали на „Аэросилу“. Работникам не нужно тратить время на запись к профильным специалистам и дорогу», - отметил Сергей Мужальских.

Вместе с главой округа на встречу приехали заместитель директора предприятия Олег Голосеев, работники администрации и Ступинской клинической больницы.

Жительница поселка Малино обратилась к руководителю муниципалитета с проблемой, касающейся расписания общественного транспорта. Она рассказала, что изменения в графике движения и объединение части маршрутов создают трудности для работников предприятия, которые приезжают их других населенных пунктов.

Сергей Мужальских объяснил, какие меры власти предпринимают для решения вопроса. По его словам, перевозчик набирает дополнительный штат водителей, пять человек уже начали работу.

На встрече также обсудили сроки окончания ремонта бассейна, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, вывоз мусора и открытие новых летних лагерей на территории округа.

Обращения жителей также касались сферы ЖКХ, ремонта и содержания многоквартирных домов, вывоза мусора, открытия новых летних лагерей на территории округа.

ЖКХ Автобусы Ступино

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