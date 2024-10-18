Укладка асфальта на подходах к строящемуся путепроводу началась в Аникеевке

Уже через пару недель завершится первенство Московской области по футболу. А пока команды продолжают бороться за места в турнирной таблице.

Чеховские футболисты в рамках 20-го тура чемпионата Московской области по футболу разгромили соперников из Раменского. Игроки спортивной школы «Витязь» 2010 года рождения на своем поле чувствовали себя по-хозяйски в матче с командой спортшколы «Пионер» из Раменского.

Еще в первом тайме команда из Чехова сумела пять раз поразить ворота соперников, проводя быстрые и размашистые атаки. После перерыва футболисты «Витязя», не сбавляя оборотов, сумели отличиться еще трижды. Счет на табло говорит сам за себя - 8:0.

«Сезон уже заканчивается. Три тура осталось. Немножко не хватило этой команде 2010 года, чтобы оказаться в призах. Боремся за четвертое место. Ребята вышли с настроем, с желанием», - поделился главный тренер спортшколы «Витязь» Юрий Михайлов.

Ребята из «Витязя» 2008 года рождения также не оставил соперникам шансов, победив со счетом 8:1.

«В чемпионате все года идут не ниже пятого места. 2013 год вообще у нас занял первое место. Первая и вторая команды заняли первое место. 14-й год у нас вторые. Остальные года не падают ниже пятого места. Конкуренция хорошая в чемпионате области», - заявил директор СШ «Витязь» Александр Липко.

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