УК Подмосковья с начала года устранили более 300 дефектов газопроводов в домах

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, газовое оборудование многоквартирного дома состоит из двух частей: внутриквартирного и внутридомового.

Внутридомовая часть включает в себя газоиспользующее оборудование и счетчики. За состояние внутридомовой части отвечают управляющие компании.

В случае обнаружения дефектов следует сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на сайте ЕДС МО. А если присутствует запах газа -незамедлительно звонить по телефону 112.

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