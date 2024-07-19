Угрешский завод создаст резерв запчастей для ремонта труб в Подмосковье

Завод специализируется на производстве трубопроводной арматуры для использования в различных системах, включая городские коммунальные сети (водопровод, газораспределение, ГРЭС, ТЭЦ, канализация).

В ходе визита вице-губернатор подчеркнул важность работы завода для региона. Он отметил, что предприятие является одним из ключевых поставщиков современных задвижек для теплотрасс и водопроводов, и напомнил о его полностью отечественном производственном цикле.

Хромушин призвал крупных подрядчиков, задействованных в программе модернизации теплоснабжения, ознакомиться с продукцией завода. Также было принято решение о включении предприятия в процессы эксплуатации и модернизации теплоснабжения Подмосковья.

«Договорились с руководством предприятия, что подпишем соглашение для создания резерва запчастей, чтобы при необходимости, у МОС АВС в любой сезон, особенно зимой, была возможность оперативно обратиться за оборудованием и запчастями и быстро заменять детали, чтобы жители не чувствовали дискомфорта при аварийных ситуациях», - добавил Хромушин.

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