Уголовное дело об участии в вооруженной банде рассмотрят в Подмосковье

В деле фигурируют несколько статей Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в период с 2006 по 2015 годы обвиняемый был членом вооруженной банды и участвовал в убийстве пяти человек на территории Московской и Костромской областей. Ему также вменяется покушение на убийство двух мужчин.

Кроме того, являясь активным членом группировки, обвиняемый незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, помогал скрывать следы преступлений и выполнял другие действия в интересах банды.

Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения. Обвиняемый содержится под стражей.

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