Уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов направили в суд в Дубне
Дело о незаконном обороте золота рассмотрят в суде Дубны. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение.
По версии следствия, в феврале 2023 года директор коммерческой организации приискал в Забайкальском крае драгоценные металлы, содержащие в своем составе золото и серебро. Общий вес составил свыше шести килограммов.
Мужчина провез добычу в багаже самолета Чита - Москва, затем доставил на машине в Дубну.
Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия и изъяли у мужчины 14 золотых слитков, изготовленных кустарным образом. Стоимость драгоценных металлов превысила 24 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.