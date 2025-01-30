Уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов направили в суд в Дубне

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По версии следствия, в феврале 2023 года директор коммерческой организации приискал в Забайкальском крае драгоценные металлы, содержащие в своем составе золото и серебро. Общий вес составил свыше шести килограммов.

Мужчина провез добычу в багаже самолета Чита - Москва, затем доставил на машине в Дубну.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия и изъяли у мужчины 14 золотых слитков, изготовленных кустарным образом. Стоимость драгоценных металлов превысила 24 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.