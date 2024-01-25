Угольную котельную в деревне Путятино под Сергиевым Посадом модернизируют в 2025 году

По вопросу модернизации деревенской котельной обратилась местная жительница. Топочная в Путятине до сих пор работает на угле.

Заместитель главного инженера «Газпром теплоэнерго МО» Валентин Рогачев пояснил, что на этот счет заключено концессионное соглашение.

«Работы по вводу блочно-модульной котельной в деревне Путятино запланированы на 2025 год. Никаких отсрочек и переносов не будет, все в срок выполним и ресурс будет подаваться жителям круглогодично, а не как сейчас, в сезон», - подчеркнул специалист.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

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