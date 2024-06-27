Удостоверение ветерана боевых действий даст бесплатный проезд в Подмосковье
Ветераны боевых действий смогут воспользоваться соответствующим удостоверением для бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Такое решения приняла Мособлдума.
Ранее для бесплатного проезда ветеран должен был иметь при себе социальную карту. Теперь поездки на всех видах транспорта, включая Московский метрополитен, станут бесплатными при наличии ветеранского удостоверения в виде пластиковой карты. На нее необходимо установить транспортное приложение.
Подробная инструкция, как получить удостоверение ветерана боевых действий, представлена на сайте госуслуг Московской области.
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