Удостоверение ветерана боевых действий даст бесплатный проезд в Подмосковье

Генеральный директор языковой школы из Китая посетила городской округ Солнечногорск. Госпожа Чжоу побывала в центре детских инициатив на базе Менделеевской школы, где осенью начнутся курсы китайского языка.

Для учеников Менделеевской школы провели три онлайн-урока с преподавателями из Шанхая. Образовательное учреждение с 1 сентября подпишет соглашение с одной из китайских школ, чтобы запустить курсы по изучению китайского языка.

«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку, и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», - рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.

Также гостья из Китая побывала в музейно-выставочным центре «Путевой дворец». Ее встретили русскими народными песнями, угостили пирогами и провели экскурсию по историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции».

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