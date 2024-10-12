12 октября 2024, 11:25

Учреждения в Дубне присоединились к школьной спортивной лиге Подмосковья

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Пилотный проект «Школьная спортивная лига» стартовал в Дубне. К нему присоединились шесть тысяч учеников из 200 школ. Они примут участие в первых играх.

Цель проекта - создать новый стандарт соревнований и крупнейшее школьное сообщество. В будущем проект охватит всю Московскую область.

«Впервые этот проект внедряется благодаря Министерству образования и Министерству физкультуры и спорта, 10 муниципалитетов вошли в этот проект. Он у нас пройдет с ноября по май, все школы примут участие», - пояснила начальник отдела спорта администрации городского округа Дубна Надежда Смирнова.

В Дубне 11 образовательных учреждений примут участие в проекте. Соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам пройдут в ноябре. После жеребьевки команды распределили на три дивизиона по районам города.

К школьному спортивному проекту присоединились известные спортсмены: Дмитрий Тарасов, Сергей Карякин, Виктор Павленко и Александр Соколов - они будут поддерживать школьников. Информационным партнером стала социальная сеть ВК. Компания разработала специальный стикерпак.

Финалы состоятся в мае. Победители получат возможность пройти тренировку в профессиональном клубе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Дубна
12 октября 2024, 11:54
Завод по производству напитков в Ленинском округе вышел на экспорт
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Компания «МЕГАПАК» из Ленинского округа входит в число предприятий по экспорту товаров. Она занимается производством безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

Московская область занимает пятое место по экспорту сельскохозяйственной продукции. Один из экспортеров - компания «МЕГАПАК».

«Два из трех орденов Ленина в свое время Московская область получила именно за технологии, за инновации, которые постоянно в регионе наши ученые, наши аграрии внедряли. Так и здесь мы демонстрируем как раз те высокие технологии, которые обеспечивают преимущество и экспортный потенциал. Мы пятые в стране по экспорту сельхозтоваров. Это возможно только тогда, когда у тебя высокая производительность и своя научная база», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЕГАПАК» производит порядка 500 миллионов единиц безалкогольных и слабоалкогольных напитков в год. Они имеют в собственности артезианскую скважину, купажное отделение, шесть современных производственных линий с розливом в ж/банки, термопластик и стекло, а также лабораторию, соответствующую высоким стандартам качества.

«Еще два года назад компания одной из первых в Московской области включилась в процесс импортозамещения и наладила выпуск газировки, аналогичной известным западным брендам, ушедшим с российского рынка. В настоящее время „МЕГАПАК“ не только вносит существенный вклад в экономику, но и является социально-ответственным предприятием за чистоту окружающей среды», - добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

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Экспорт Ленинский округ
12 октября 2024, 11:25
Ветеран педагогического труда в Дубне отметила 90-летний юбилей
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Валентина Алексеевна Малышева работала педагогом в Дубне 36 лет. Она отметила 90-летний юбилей, ей передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Слова благодарности от имени губернатора Подмосковья и главы городского округа передал заместитель Николай Мадфес. Валентину Алексеевну также поздравили директор первый школы в Дубне, ее бывший ученик Александр Руденко, председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова и представители Центра социального обслуживания и реабилитации.

Бывший ученик Александр Иванович с теплотой вспоминает те годы, в том числе поддержку Валентины Алексеевны.

«Как директор, я понимаю, насколько важен ежедневный труд учителя и какую значимую роль он играет в жизни каждого ребенка,» - отметил он.

Валентине Малышевой вручили цветы и памятные подарки от губернатора Московской области, администрации округа, управления социальной защиты, Совета ветеранов и Комплексного центра социального обслуживания.

Эти теплые слова и подарки стали символом признания не только личных достижений Валентины Алексеевны, но и всей профессии учителя.

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Дубна Учителя
11 октября 2024, 22:05
Команда актеров из Богородского округа приняла участие в театральном поединке
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Любительское молодежное объединение «Легенда» Ногинской детской школы искусств приняло участие в серии игр молодежного проекта «Театральный поединок» в Орехово-Зуеве. Конкурсная программа проходила в формате игры «Импровизационный батл».

Ребята из Богородского округа достойно выступили на «Театральном поединке» в борьбе с более опытными соперниками. Но уступили место театру юного зрителя из города Орехово-Зуево. Конкурсанты до последнего шли на равных: все решило пятое состязание «Алфавитный конкурс».

В рамках проекта продолжатся мастер-классы от профессиональных актеров, цель которых - развитие навыков импровизации и актерского мастерства. А ногинскую команду и ее руководителя Светлану Аникину пригласили на финал, который состоится в Московском губернском театре.

«Театральный поединок» - это молодой, динамично развивающийся проект, который направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру.

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Молодежь Театры Богородский конкурсы
11 октября 2024, 21:53
Жителям Химок представили документальный фильм о жизни Марины Цветаевой
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Кинопоказ ко дню рождения Марины Цветаевой организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Горожанам рассказали о жизни и творчестве великой поэтессы.

Жители познакомились с документальным фильмом «Последний дневник» из цикла «Острова», вышедшем на телеканале «Культура». Повествование киноленты основано на сведениях из личного дневника поэтессы, написанного незадолго до ее смерти. Именно эти страницы ее биографии раскрывают подлинные размышления Марины Цветаевой о жизни и прошлом.

«Марина Цветаева - ярчайшая звезда Серебряного века русской литературы. Ее проза и драматургия - это зеркало эпохи, отражение сложных исторических событий и вечных человеческих переживаний», - поделилась депутат Инна Монастырская.

Отметим, что встречу провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он призван укрепить связи между историей страны и ее настоящим, а также привить молодежи любовь к Родине.

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Химки История Патриотизм

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