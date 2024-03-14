14 марта 2024, 16:27

Учителя в Одинцове обсудили с председателем совета депутатов новые меры поддержки педагогов

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В Одинцове прошла встреча председателя местного совета депутатов Татьяны Одинцовой с коллективами Голицынской школы № 2 и детского сада № 62. Учителям и воспитателям она рассказала о новых мерах поддержки педагогов и о развитии городского округа.

Так, сейчас педагоги помимо мер поддержки, которые существовали ранее, могут получить денежную компенсацию за аренду жилья - 20 тысяч рублей в месяц. Теперь за каждого привлеченного на работу педагога грантовые выплаты в размере 80 тысяч рублей будут получать и школы.

Обсудили и развитие образовательной инфраструктуры Одинцовского округа. Татьяна Одинцова подчеркнула значительные достижения 2023 года, включая открытие школы «Багратион» на 2200 мест, нового корпуса гимназии № 14 на 500 мест, а также двух детских садов на 400 и 300 мест.

В 2024 году завершат строительство новых образовательных учреждений, в том числе школы в селе Немчиновка и поселке Горки-2. Также в планах возвести пристройки к существующим учебным заведениям, что позволит расширить доступность и качество образовательных услуг для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подольскую гимназию за участие в «Неделе добрых дел».

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Одинцово Школы Депутаты
14 марта 2024, 17:08
Свыше 20 дополнительных автобусов до метро запустят в Химках в выходные
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Для удобства жителей городского округа Химки в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на железнодорожном участке от Зеленограда — Крюково до Ленинградского вокзала, а также строительством путепроводной развязки на станции Ховрино и других городских объектов, 16 и 17 марта запустят дополнительные автобусные маршруты до станций метро. Всего будет курсировать больше 20 автобусов.

От станции Молжаниново можно будет доехать на автобусах № 400 до метро «Беломорская» и «Речной вокзал», а также на автобусах № 817, 865 и 865к до метро «Планерная».

От станции Грачевская будут курсировать автобусы до 18 различных станций метро, включая «Ховрино», «Водный стадион», «Верхние Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад» и «ВДНХ». От станции Сходня жители смогут добраться до метро «Планерная» и «Ховрино» на автобусах № 469 и 345, а от Левобережной до метро «Ховрино» - на автобусе № 344.

Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Химки Автобусы Метро
14 марта 2024, 16:54
Объем привлеченных инвестиций в Подмосковье вырос почти в 3 раза за 10 лет
Медиасток.рф
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По сравнению с 2013 годом объем привлеченных инвестиций в Подмосковье увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил почти 1,6 триллиона рублей. Это инвестиции в том числе в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья», - подчеркнула она.

По ее словам, десять лет назад показатель составил чуть более 587 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Бизнес
14 марта 2024, 16:38
Паркинг на 304 места построят вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи к концу года
Мособлархитектура
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Многоуровневый паркинг построят в Ленинском округе вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи к концу года. В нем обустроят помещения общественного и торгового назначения.

Как рассказали в Мособлархитектуре, паркинг будет рассчитан на 304 места, а на крыше здания создадут открытую автостоянку.

«Новый многофункциональный паркинг закрытого типа площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитан на 304 машиноместа. Помимо парковок на первом этаже разместятся помещения общественного и торгового назначения. Стрит-ритейл в жилых микрорайонах в тренде, размещение полезной инфраструктуры в шаговой доступности от дома существенно влияет на формирование удобной городской среды. В результате реализации проекта будет создано порядка 38 новых рабочих мест», - сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

В отделке фасадов использую белые вертикальные панели, а цоколь оформят керамогранитом. Акцентами станут включения оранжевого цвета.

В темное время суток объект будет освещать подсветка.

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Строительство Ленинский округ
14 марта 2024, 15:38
Министерство образования Подмосковья рассказало об акции «Неделя добрых дел» в школах
Министерство образования МО
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«Неделя добрых дел» продолжается в школах Московской области. Акция объединила педагогов, активистов, учащихся и их родителей, чтобы оказать помощь бойцам СВО и другим нуждающимся жителям Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В рамках «Недели добрых дел» школьники и студенты принимают участие в различных благотворительных мероприятиях.

Так, педагоги из школы № 2 в Волоколамске уже освоили технику плетения маскировочных сетей, которая помогает спасти жизни на фронте. Актив Химкинской школы № 19 тоже принял участие в похожей акции.

Учащиеся Люберецкой школы № 54 написали письма с добрыми пожеланиями участникам СВО, а Егорьевская школа № 5 испекла более 100 пряников для военнослужащих, используя только натуральные ингредиенты.

Акция «Неделя добрых дел» проходит во всех школах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 11 по 15 марта. К проекту присоединились 40 школ городского округа Балашиха.

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