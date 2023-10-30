Учителя ОБЖ повысили квалификацию на всероссийском форуме в Подмосковье
Всероссийский форум учителей ОБЖ провели на базе Государственного университета просвещения в Подмосковье. Он объединил более 30 педагогов и организаторов.
В рамках форума состоялись лекции, практические занятия и показательные выступления. Сотрудники Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона совместно с отделением ВСКС Государственного университета просвещения продемонстрировали слаженность работы при эвакуации людей с условного пожара.
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С приветствием к участникам выступил директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло. Он поблагодарил учителей по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» за профессиональный труд. Также Мануйло рассказал о разработке нового учебника и о подготовке к введению предмета «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого будет проводиться курс НВП. Занятия начнутся в школах с 1 сентября 2024 года.