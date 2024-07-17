Учителя ОБЖ из Подмосковья пройдут переподготовку в центре «Авангард»

«Мы проводим переподготовку тех людей, которые в школе уже работают и ведут ОБЖ. Сейчас этот предмет претерпевает изменения. Теперь он будет называться „Основы безопасности и защиты Родины“. Изменится и программа, плюсом к обновлениям пойдет модуль НВП. Он призван подготовить ребят к сборам начальной венной подготовки», - рассказала Борисова.

В рамках нового предмета старшеклассники будут приезжать на сборы в центр «Авангард». Здесь ребята освоят важные навыки, которые помогут им в разных ситуациях.

«Современная начальная военная подготовка - это про ориентирование на местности, про поведение в чрезвычайных ситуациях. Как развести огонь, как оказать первую помощь себе и тем, кто находится рядом, что делать при укусе змеи или клеща. Как выжить в лесу, что можно есть и что нельзя. Получив эти навыки, ребенок сможет сам себе помочь, если вдруг никого не будет рядом», - говорит Дарья Борисова.

Центр оснащен суперсовременными симуляторами. Здесь есть тренажер имитации прыжков с парашютом, автоматы Калашникова, противогазы, защитные костюмы. Есть также современный курс по управлению БПЛА, который с 2022 года работает по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Борисова также отметила, что в «Авангарде» проводят курсы в том числе и для взрослых. Полученные знания позволяют сделать свое мироощущение более устойчивым и комфортным.

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