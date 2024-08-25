Учителя английского приняли в школу № 10 в Дмитрове по целевому договору

Маргарите сначала не понравился английский язык, однако новый преподаватель привил любовь к предмету. Девушка сдала ЕГЭ на 95 баллов.

Она решила стать учителем, родители поддержали ее выбор и посоветовали поступить в вуз по целевому договору. Программа гарантирует отдельный конкурс на бюджетные места, практику рядом с домом и трудоустройство сразу после окончания высшего учебного заведения.

Маргарита поступила в Государственный технологический университет в Орехово-Зуеве, а практику проходила в школе № 5 в Дмитрове. Сначала она преподавала английский язык для начальных классов, а на следующий год - для учеников среднего звена. Когда пришло время определяться с будущим местом работы, Маргарита Каменская решила отправиться в родную школу.

«Для меня будет легче набираться опыта и постигать все тонкости работы в школе с детьми разных возрастных групп в родной школе, рядом с теми учителями, кто учил меня. Я знаю, что в здесь все смогу и со всем справлюсь!» - говорит Маргарита Каменская.

Маргарита Сергеевна снова готовится к 1 сентября, но уже в качестве учителя. Она собирается попробовать себя в роли классного руководителя со следующего года.

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