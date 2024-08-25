25 августа 2024, 13:02

Учителя английского приняли в школу № 10 в Дмитрове по целевому договору

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Маргарита Каменская устроилась в школу № 10 в Дмитрове по целевому договору. Она окончила Государственный технологический университет в Орехово-Зуеве.

Маргарите сначала не понравился английский язык, однако новый преподаватель привил любовь к предмету. Девушка сдала ЕГЭ на 95 баллов.

Она решила стать учителем, родители поддержали ее выбор и посоветовали поступить в вуз по целевому договору. Программа гарантирует отдельный конкурс на бюджетные места, практику рядом с домом и трудоустройство сразу после окончания высшего учебного заведения.

Маргарита поступила в Государственный технологический университет в Орехово-Зуеве, а практику проходила в школе № 5 в Дмитрове. Сначала она преподавала английский язык для начальных классов, а на следующий год - для учеников среднего звена. Когда пришло время определяться с будущим местом работы, Маргарита Каменская решила отправиться в родную школу.

«Для меня будет легче набираться опыта и постигать все тонкости работы в школе с детьми разных возрастных групп в родной школе, рядом с теми учителями, кто учил меня. Я знаю, что в здесь все смогу и со всем справлюсь!» - говорит Маргарита Каменская.

Маргарита Сергеевна снова готовится к 1 сентября, но уже в качестве учителя. Она собирается попробовать себя в роли классного руководителя со следующего года.

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Школы Учителя Работа Дмитров
25 августа 2024, 13:13
Студент Можайского техникума получил жилищный сертификат для детей-сирот
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Артур Нурбаев учится на третьем курсе в Можайском техникуме на мастера цифровой информации. Ему вручили жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет купить квартиру по безвозмездной субсидии от государства.

Артур Нурбаев живет в одной из деревень Можайского округа. Заместитель главы Елена Заболотная вручила ему жилищный сертификат.

«Поздравляем Артура Олеговича с новым этапом в жизни. Надеемся, что получение сертификата позволит реализовать далеко идущие планы. Такая мера социальной поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей, безусловно, очень важна», - рассказала Елена Заболотная.

В этом году 22 человека получат жилищный сертификат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Молодые люди имеют право выбрать или готовое жилье, или документ, по которому смогут купить квартиру на свой вкус.

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Нацпроекты Можайск Сироты
25 августа 2024, 12:05
Сотрудники отдела экологии обнаружили два краснокнижных гриба в Дмитрове
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Сотрудники отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа нашли в лесу два краснокнижных гриба — ежовик коралловидный и гриб-паутинник фиолетовый. Их относят к третьей и пятой категориям — редкие и восстанавливаемые виды.

Ежовик коралловидный напоминает коралл белого, бежевого или светло-желтого цвета. Его относят к категории пятого вида, а значит популяция может восстанавливаться. Однако специалисты говорят, что ежовик до сих пор недостаточно часто встречается в природе, поэтому срывать его не стоит.

Паутинник фиолетовый относят к третьей категории - редкому виду. Гриб можно употреблять в пищу, но за сбор нарушители могут получить административный штраф.

«На моем счету уже 12 редких краснокнижных видов, которые я обнаружил на территории Дмитровского округа. Например, два редких цветка - пальчатокоренник балтийский и любка зеленоцветковая, трехпалый дятел, совы-сплюшки. Хочу напомнить всем жителям и гостям, что все растения и грибы, занесенные в Красную книгу Московской области, нельзя срывать, срезать, а тем более выкапывать вместе с корнем. Они находятся под охраной государства. Лучше полюбоваться красотой природы, сфотографировать и оставить расти», - рассказал заместитель начальника отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского округа Игорь Невский.

Специалисты отдела экологии администрации Дмитровского округа отправили данные в природоохранный фонд «Верховье» для учета в Красной книге Московской области.

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Дмитров Грибы
25 августа 2024, 11:51
Церемония возложения цветов ко Дню победы на Курской дуге прошла в Дмитрове
Дмитровское отделение партии «Единая Россия»
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Депутаты, активисты и волонтеры почтили память советских солдат и возложили цветы к Вечному огню в Дмитрове. Церемония посвящена победе в Курской битве в 1943 году.

Красная армия разгромила немецкие войска под Курском и прервала операцию врага под названием «Цитадель». Солдаты сражались 50 дней и ночей. Нацистов отбросили на запад на 150 километров. Тогда освободили Орел, Белгород и Харьков. С тех пор прошел 81 год.

Депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, партийцы «Единой России», активисты «Молодой гвардии», волонтеры Подмосковья и члены Дмитровского отделения «Боевого братства» возложили цветы к Вечному огню и почтили память солдат минутой молчания.

«Эта дата символизирует силу духа нашего народа. Вечная память и слава Героям Великой Отечественной войны! Сейчас нашим бойцам и нашим соотечественникам в Курской и Белгородской областях необходимы наша помощь и поддержка. В Дмитрове открыты пункты приема гуманитарной помощи. Жители округа каждый день приносят посылки. Благодарю всех!» - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают в молодежных центрах «Сфера» и «Квартал» в Дмитрове.

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Дмитров
25 августа 2024, 10:05
Глава Химок Волошин вручил подросткам паспорта на торжественной церемонии
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил четырем подросткам первые паспорта. В церемонии приняли участие родители детей.

«Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны - России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное - найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране и, конечно, Химкам», - обратился к ребятам Дмитрий Волошин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал поздравления и памятные подарки подросткам.

«Для меня вручение паспорта было волнительным и одновременно радостным событием. Только положительные эмоции», - сказала юная химчанка Виктория Богданова.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский также поздравил ребят с получением важного документа и отметил, что перед ними открыты все двери.

Отметим, десятки подростков из Химок уже получили паспорт с начала года.

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Паспорта Химки

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