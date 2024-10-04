Учителей в Серпухове поздравили с профессиональным праздником

В Серпухове отметили преподавателей, чьи мужья служат в зоне специальной военной операции. Их поздравили с предстоящим Днем учителя в рамках партийного проекта .

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова и руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева поздравили учителей, чьи близкие отстаивают интересы России на фронте.

Заира Дадаева работает учителем начальных классов во втором корпусе школы № 19 имени Романа Катасонова. Она родилась в Дагестане и с детства мечтала стать педагогом. Свой профессиональный путь она начала на родине, а через девять лет переехала с супругом и двумя детьми в Серпухов. За плечами ее мужа - большой боевой опыт. Он 25 лет состоит в рядах Вооруженных сил России. Рашид отправился в зону СВО в 2022 году и до сих пор воюет на фронте. Во время прохождения боевого слаживания в Серпуховском институте ракетных войск боец познакомился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава области встретился и с семьей защитника.

Татьяна Аничкина работает учителем технологии и социальным педагогом в школе № 18. Она мечтала стать педагогом еще со школы, но судьба распорядилась иначе: Татьяна работала в ателье, а муж - военным. Семья переехала в Серпухов, и Татьяне Аничкиной предложили преподавать урок технологии в школе-интернате для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей. Она посвятили этому делу 17 лет, пять из которых преподает в образовательном учреждении № 18 в Серпухове. Ее сын Антон отправился добровольцем на фронт. До этого решения он собирал гуманитарную помощь, помогал бывшим сослуживцам, с которыми проходил срочную службу. На передовой Антон - старший лейтенант, а дома - сын, отец и муж. Сейчас он находится в отпуске, но вскоре снова отправится на передовую.

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