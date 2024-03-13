13 марта 2024, 11:57

Учителей русского и английского, математики, географии и других предметов пригласили на работу в Подмосковье

Медиасток.рф
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Учителей начальных классов, русского и английского языков, математики, географии, химии и других предметов пригласили в школы Подмосковья. Всю информацию о работе в учебных заведениях Московской области можно найти на сайте «Учителя Подмосковья».

Педагогам предлагают достойные условия оплаты труда – средняя зарплата составит 75 тысяч рублей. Также для учителей предусмотрены льготы – социальная ипотека , доплата к заработной плате, пособие молодым специалистам при трудоустройстве. Возможна и компенсация за аренду жилья.

В Подмосковье действует программа «Земский учитель». Она позволяет педагогу получить единовременную выплату в размере миллиона рублей. Возможность участия в программе получит специалист, который выберет для работы сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Для получения средств претенденту необходимо пройти конкурсный отбор на вакансию.

Доплаты к зарплате – мера поддержки молодых учителей, а также классных руководителей и учителей школ с высоким рейтингом.

Чтобы подать заявку на вакансию, заполните форму. С перечнем вакансий вы можете ознакомиться здесь.

Школы Учителя Работа
13 марта 2024, 11:53
Заявку на внесение двух сосен в реестр памятников природы подали в Серпухове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Две старые сосны из лесничества «Русский лес» могут войти в национальный реестр памятников природы. Окружность стволов этих деревьев превышает три метра.

Деревья находятся в хорошем состоянии и являются объектом постоянного внимания посетителей леса. Если их внесут в национальный реестр, сосны смогут принимать участие в конкурсе «Дерево года».

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события, предания и легенды.

Решение по признанию дерева памятником живой природы принимает комиссия, куда входят ведущие специалисты и ученые России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Природа Серпухов Памятники
13 марта 2024, 11:31
Освещение на Северном обходе Лобни восстановят к концу недели
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Освещение на Северном обходе Лобни временно не работает из-за повреждения линии электроснабжения. Восстановительные работы проведут до конца недели.

С просьбой восстановить освещение на новой трассе в Министерство транспорта Московской области обратилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Сейчас освещение не работает из-за повреждения подводящей линии электроснабжения. Пока дорога строится, ее обслуживание выполняет подрядчик. Мы довели до его сведения, что проблему необходимо решать», - рассказала Анна Владимировна.

Ориентировочно ремонтные работы проведут 16 марта.

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Лобня Дороги
13 марта 2024, 11:07
Спасатели вызволили из запертой квартиры в Солнечногорске женщину с подозрением на инсульт
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Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры 83-летнюю женщину, нуждавшуюся в госпитализации. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Сын пенсионерки обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Он рассказал, что женщина не открывала дверь и не отвечала на звонки. Самостоятельные попытки попасть в квартиру ни к чему не привели, поэтому мужчина обратился за помощью спасателей.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обнаружили пенсионерку в комнате на диване в обессиленном состоянии», - отметил старший смены Сергей Земляков.

Женщина нуждалась в помощи медиков. В экстренном порядке жительницу Солнечногорска госпитализировали с подозрением на инсульт.

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Спасатели Солнечногорск
13 марта 2024, 11:05
Концертные программы с участием местных артистов прошли в домах культуры Воскресенска
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Международный женский день отпраздновали в сельских домах культуры городского округа Воскресенск. Участие в концертах приняли местные танцевальные коллективы, музыканты и исполнители.

Концертная программа «Ирония кино, или с 8 Марта» прошла в доме культуры села Косяково. На сцене прозвучали песни из советского кино.

Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты» провели в Доме культуры села Федино. Вокальные номера перекликались с хореографическими. Коллектив учреждения также поздравил с праздником жительниц села Марчуги.

В доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы на концерте «Ах, какая женщина!» представили лучшие концертные номера местных творческих коллективов. Приглашенными гостями стали артисты школы танцев «Нетанцующие».

Гостей дома культуры села Ашитково с праздником поздравила директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова. Также представление прошло в Воскресенском координационно-методическом центре культуры и творчества «Истоки».

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Концерты Воскресенск

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