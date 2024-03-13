Учителей русского и английского, математики, географии и других предметов пригласили на работу в Подмосковье

Педагогам предлагают достойные условия оплаты труда – средняя зарплата составит 75 тысяч рублей. Также для учителей предусмотрены льготы – социальная ипотека , доплата к заработной плате, пособие молодым специалистам при трудоустройстве. Возможна и компенсация за аренду жилья.

В Подмосковье действует программа «Земский учитель». Она позволяет педагогу получить единовременную выплату в размере миллиона рублей. Возможность участия в программе получит специалист, который выберет для работы сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Для получения средств претенденту необходимо пройти конкурсный отбор на вакансию.

Доплаты к зарплате – мера поддержки молодых учителей, а также классных руководителей и учителей школ с высоким рейтингом.

Чтобы подать заявку на вакансию, заполните форму. С перечнем вакансий вы можете ознакомиться здесь.