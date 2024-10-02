Учителей гимназии № 2 в Чехове наградили ко Дню дошкольного работника

Денис Разуваев отметил важность работы дошкольных педагогов, подчеркнув, что их труд всегда востребован.

Среди награжденных была Наталья Резниченко, воспитатель с 16-летним стажем, которая каждый день дарит любовь и заботу своим воспитанникам.

В следующем году дошкольное отделение гимназии ожидает капитальный ремонт. За более чем 70-летнюю историю учреждение воспитало свыше тысячи малышей. В ходе ремонта планируется обновить фасад здания, прилегающую инфраструктуру, группы и бассейн - первый в городе.

Заместитель директора гимназии Елена Никадорова рассказала, что в учреждении функционируют шесть групп, в которые ходят 165 воспитанников.

Среди педагогов гимназии работают два Почетных работника сферы образования Российской Федерации - Елена Никадорова и старший воспитатель Ирина Крысина, которая посвятила образованию 37 лет своей жизни.

«Моя профессия для меня - это все, это мой второй дом. Я очень люблю детей, очень уважаю педагогов и стараюсь сделать все, чтобы нашим детям, нашим воспитанникам было хорошо и уютно в детском саду, а педагоги получали квалификацию и также развивались и в будущем все свои знания воплощали и реализовали на практике», - рассказала Ирина Николаевна.

Особо радует педагогов преемственность поколений: бывшие выпускники приводят к своим первым педагогам за руку уже своих детей.

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