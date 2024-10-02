02 октября 2024, 21:34

Учителей гимназии № 2 в Чехове наградили ко Дню дошкольного работника

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В Чехове торжественно наградили дошкольных работников гимназии № 2 в честь Дня дошкольного работника. В церемонии принял участие заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев, который вручил почетные грамоты и благодарности педагогам, закладывающим основы воспитания, патриотизма и любви к окружающим в маленьких граждан России.

Денис Разуваев отметил важность работы дошкольных педагогов, подчеркнув, что их труд всегда востребован.

Среди награжденных была Наталья Резниченко, воспитатель с 16-летним стажем, которая каждый день дарит любовь и заботу своим воспитанникам.

В следующем году дошкольное отделение гимназии ожидает капитальный ремонт. За более чем 70-летнюю историю учреждение воспитало свыше тысячи малышей. В ходе ремонта планируется обновить фасад здания, прилегающую инфраструктуру, группы и бассейн - первый в городе.

Заместитель директора гимназии Елена Никадорова рассказала, что в учреждении функционируют шесть групп, в которые ходят 165 воспитанников.

Среди педагогов гимназии работают два Почетных работника сферы образования Российской Федерации - Елена Никадорова и старший воспитатель Ирина Крысина, которая посвятила образованию 37 лет своей жизни.

«Моя профессия для меня - это все, это мой второй дом. Я очень люблю детей, очень уважаю педагогов и стараюсь сделать все, чтобы нашим детям, нашим воспитанникам было хорошо и уютно в детском саду, а педагоги получали квалификацию и также развивались и в будущем все свои знания воплощали и реализовали на практике», - рассказала Ирина Николаевна.

Особо радует педагогов преемственность поколений: бывшие выпускники приводят к своим первым педагогам за руку уже своих детей.

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Чехов Учителя
02 октября 2024, 22:06
Итоги конкурса педагогического мастерства подвели в Воскресенске
Телеканал «360»
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В городском округе Воскресенск завершился конкурс профессионального мастерства «Моя классная самая классная», в котором за звание лучшего боролись восемь педагогов. До финала дошли только трое, и победителем стала Татьяна Галкина, учитель математики из лицея имени Стрельцова.

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Татьяна Галкина, вдохновленная примером своей матери, также педагога, посвятила 25 лет обучению детей. Ее преданность делу и многолетний опыт позволили ей одержать победу в этом престижном конкурсе.

Поддержка учеников и коллег стала главным подарком для всех финалистов. Второе место заняла Сильвия Еналеева, учитель русского языка и литературы из школы № 9. Третье место досталось Юлии Царской, учителю английского языка из Москворецкой гимназии.

Главный приз для победителя - тульский самовар - будет вручен Татьяне Галкиной в торжественной обстановке на сцене дворца культуры «Юбилейный» в День учителя.

Воскресенск конкурсы
02 октября 2024, 20:29
Благоустройство «Губернского леса» в Чехове завершат к концу года
Телеканал «360»
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В Чехове продолжается масштабная реконструкция губернского лесопарка, которая должна завершиться к концу текущего года. На правой стороне парка уже практически полностью готова дорожно-тропиночная сеть, а в ближайшее время будут установлены столбы освещения.

Недавно с ходом работ ознакомился глава Чехова Михаил Собакин. Он отметил, что в ближайшее время входная группа, тропиночная сеть, освещение, видеокамеры, туалет и модульный офис будут готовы.

В ближайшее время на территории парка появятся детские и спортивные площадки, уличное кафе, мангалы-барбекю, столы для пикника, лавочки, навигационные столбы, урны и даже площадка для выгула собак.

«До холодов постараемся установить все малые архитектурные формы и игровые комплексы, а также комплексы для маломобильных групп населения. На площадке работают около 60 человек и 10 единиц техники. Поставки идут ежедневно, включая столбы освещения, которые завезут завтра», - сообщил руководитель проекта «Губернский лес» Сергей Борисов.

Отметим, что общая площадь объекта составляет 52 гектара, и его планируется сдать к концу года. Проект осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки в лесу».

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Благоустройство Чехов Парки
02 октября 2024, 20:25
Судебные приставы взыскали более 1,5 млн рублей налоговых долгов с гостиницы в Подмосковье
ФССП
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Судебные приставы Ленинского района взыскали более 1,5 миллионов рублей долга с юридического лица. Компания занималась гостиничным бизнесом, однако налоги предпочитала не платить.

Когда налоговая служба отправила уведомления с требованием оплатить 1,5 миллиона рублей, но не получила ответа, пришлось обращаться за помощью к приставам.

Приставы нашли и арестовали банковские счета должника, а также наложили запрет на любые действия с его имуществом, включая земельные участки. Компания выплатила сумму долга в бюджет страны, а кроме того ей предписали заплатить еще 107 тысяч рублей штрафа.

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Налоги Деньги
02 октября 2024, 20:03
Проект «Активное долголетие» объединил более 4 тысяч ступинских пенсионеров
ГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский""
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Более четырех жителей Ступина стали участниками клуба «Активное долголетие». За пять лет своего существования он дал возможность пенсионерам общаться, посещать различные экскурсии и вместе заниматься творчеством и спортом.

«Люди активное включились в реализацию проекта, стараются не пропускать занятия. Кроме того, с удовольствием участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места и становятся победителями», - рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Юлия Демидова.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, больше всего людям старшего поколения нравятся скандинавская ходьба, творчество, туризм и бассейн. Также многие занимаются физкультурой, посещают познавательные лекции по искусству, берут уроки по шашкам и шахматам.

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Пенсионеры Активное долголетие

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