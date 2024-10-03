Учитель Юлия Никитина из Лобни вошла в топ-30 всероссийского конкурса мастерства
Педагог начальных классов из школы № 10 в Лобне Юлия Никитина попала в рейтинг всероссийского конкурса «Первый учитель». Она прошла несколько испытаний.
В конкурсе поучаствовали семь тысяч работников сферы образования со всей России. Все они прошли онлайн-тестирование, подготовили видеовизитки о жизни своего класса и провели групповую работу с коллегами.
Лучшие конкурсанты из разных регионов страны встретились в финале конкурса в Екатеринбурге. Всего отобрали 30 человек. Там они 10 дней участвовали в соревнованиях.
Сейчас Юлия Никитина активно готовится к участию в конкурсах профессионального мастерства различных уровней.
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