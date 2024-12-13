«Учитель не имел в виду квадробинг». Минобр Подмосковья — о неоправданном обвинении педагога в Лобне

Арувхан Вазировна работает в новом лицее «Авиатика» города Лобни. На уроке она рассказывала ученикам пятого класса о повести Ивана Тургенева «Муму» и в какой-то момент предложила детям представить себя на месте собаки и написать сочинение от ее лица. Нужно было предположить, как живет животное, что оно чувствует к своему хозяину и так далее.

Когда родители узнали о таком домашнем задании, то сочли его неприемлемым. Сочинение от лица Муму показалось им пропагандой квадробинга, о чем сообщили директору лицея. Очень скоро обсуждение перешло на личности.

«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева „Муму“. Позор!» - такие комментарии появились в соцсетях.

Министерству образования Подмосковья пришлось вмешаться в ситуацию и объяснить, что творческое задание школьникам не имеет ничего общего с пропагандой квадробинга.

«В мире литературы, например, в произведениях „Каштанка“ и „Белый Бим Черное ухо“, а также в кинофильмах, мы нередко встречаем примеры, когда авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания уже не раз встречались в учебном процессе. Однако в свете недавних событий, связанных с развитием направления „Квадробинг“, родители восприняли это задание с настороженностью. Важно отметить, что учитель не имел в виду никакой связи с данным направлением», - пояснили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что произведение Ивана Тургенева «Муму» входит в школьную программу по литературе для пятого класса. В ведомстве добавили, что учитель дал задание выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа, уделив особое внимание его чувствам и эмоциям.