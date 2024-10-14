14 октября 2024, 15:05

Учитель литературы Татьяна Месилова победила на конкурсе педагогов в Волоколамске

Пресс-служба администрации Волоколамского ГО
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Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» прошел в Волоколамске. Победительницей стала преподаватель русского языка и литературы из гимназии № 1 Татьяна Месилова.

В состязаниях участвовали молодые учителя, которые имеют не более трех лет стажа работы в школе. Им предстояли разнообразные испытания. В начале презентации своего урока Татьяна Месилова попросила учеников закрыть глаза и вспомнить родной дом. За правильное сделанные задания дети получали цветные сердечки, которые потом превратились в оценки.

Второе место в конкурсе заняла учитель математики из Сычевской школы Маргарита Барабошкина. Третий результат показал учитель английского языка Спасской школы Илья Топоровский. Начальник управления образования округа Елена Медведкова призналась, что жюри было трудно выбрать победителя и призеров. «Все большие молодцы и профессионалы своего дела», - отметила она.

Награды педагогам вручила временно исполняющая полномочия главы мунииципалитета Наталья Козлова. Денежный приз за третье место составил 50 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч рублей, а победительница получила 150 тысяч рублей. Теперь Татьяна Месилова будет представлять Волоколамск на региональном этапе конкурса, который пройдет в ноябре.

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Учителя Волоколамск конкурсы
14 октября 2024, 15:26
Областной фестиваль будущих мам прошел в Дедовске
Татьяна Прокофьева
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В Подмосковье состоялся уникальный фестиваль для будущих родителей, где самым неожиданным интерактивом стало участие пап в симуляции родовых схваток. С помощью специальной аппаратуры мужчины смогли на собственном опыте почувствовать, что испытывают женщины во время родов.

Будущим мамам на фестивале представили информацию о предложениях местных роддомов и перинатальных центров региона, что помогло им более осознанно подойти к выбору места для родов.

В событии приняли участие более 200 человек. Это позволило им лучше понять и поддержать своих партнерш в столь важный момент.

«Фестиваль - единственное подобное мероприятие в Подмосковье, и приятно, что число его участников растет», - отметила заведующая женской консультацией «Истринской клинической больницы» Айшат Вагабова.

Для мам были организованы лекции и мастер-классы, на которых они могли узнать больше о беременности и родах, а также задать интересующие вопросы специалистам. Для детей была предусмотрена игровая зона, где малыши могли весело провести время, пока родители участвовали в мероприятиях.

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Истра Фестивали
14 октября 2024, 13:16
Подмосковные бадминтонисты выиграли 6 медалей на чемпионате России
Национальная федерация бадминтона России
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Подмосковные спортсмены выиграли одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по бадминтону. В турнире, который прошел с 9 по 13 октября в Раменском, приняли участие 196 игроков из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, первое место занял Артур Печенкин в парном разряде в тандеме с Александром Зинченко из Москвы. Также он выиграл серебро в одиночном разряде.

Глеб Степаков и Александр Григоренко завоевали серебряные награды в мужском парном разряде.

Бронзу получили Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в парном женском разряде с московской бадминтонисткой Марией Суховой.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Награды
14 октября 2024, 13:06
Еще 130 сотрудников «Мособлэнерго» повысили квалификацию с начала года
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» провела больше двух тысяч обучающих занятий для своих сотрудников с начала года. В итоге 130 специалистов повысили свою квалификацию, а еще 360 освоили новые профессии.

Большая часть занятий прошла на базе Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго».

Новую профессию в этом году освоили 360 сотрудников, еще 130 рабочих повысили свою квалификацию.

С начала года занятия по повышению квалификации посетили 445 представителей компании. Профессиональную переподготовку по новой специальности прошли 26 работников. Более 150 специалистов «Мособлэнерго» приняли участие в семинарах и конференциях, прошли курсовое обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
14 октября 2024, 12:47
Роман Истомин приступил к исполнению обязанностей главы городского округа Долгопрудный
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Роман Истомин приступил к исполнению полномочий главы городского округа Долгопрудный. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.

«Он работал в Люберцах, Коломне, хорошо знаком с направлением ЖКХ и хозяйством, которое очень важно администрировать на земле. Очень надеюсь, что у вас это получится», - отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Роман Истомин прошел разные направления, администрировали и управлял ими.

«Поэтому большая просьба также не выключать их из работы, что вы и делаете уже после назначения», - подытожил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Долгопрудный

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