Учитель литературы Татьяна Месилова победила на конкурсе педагогов в Волоколамске

В состязаниях участвовали молодые учителя, которые имеют не более трех лет стажа работы в школе. Им предстояли разнообразные испытания. В начале презентации своего урока Татьяна Месилова попросила учеников закрыть глаза и вспомнить родной дом. За правильное сделанные задания дети получали цветные сердечки, которые потом превратились в оценки.

Второе место в конкурсе заняла учитель математики из Сычевской школы Маргарита Барабошкина. Третий результат показал учитель английского языка Спасской школы Илья Топоровский. Начальник управления образования округа Елена Медведкова призналась, что жюри было трудно выбрать победителя и призеров. «Все большие молодцы и профессионалы своего дела», - отметила она.

Награды педагогам вручила временно исполняющая полномочия главы мунииципалитета Наталья Козлова. Денежный приз за третье место составил 50 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч рублей, а победительница получила 150 тысяч рублей. Теперь Татьяна Месилова будет представлять Волоколамск на региональном этапе конкурса, который пройдет в ноябре.

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