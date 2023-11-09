Учитель из Наро-Фоминска переедет в новую квартиру благодаря социальной ипотеке
Дом рядом с работой приобрела учительница русского языка и литературы из Наро-Фоминского городского округа Юлия Зверева. Переезд в новое жилье состоится благодаря программе «Социальная ипотека».
Юлия Зверева работает учителем русского языка и литературы в Селятинской средней школе № 2, а общий ее стаж превышает 13 лет. Прошлым летом Юлия получила сертификат на льготную ипотеку.
«Впечатления самые положительные, это большая помощь учителям в покупке собственного жилья», - отметила педагог.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что учительница выбрала для себя квартиру в поселке Калининец, в пешей доступности от школы. В ближайшее Юлия Зверева получит ключи и начнет переезд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области не хватает работников, в том числе механизаторов и селекционеров. Привлечь специалистов помогла бы помощь в приобретении жилья.
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