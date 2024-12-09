09 декабря 2024, 21:47

Учитель из Мытищ победил в IV региональном образовательном конкурсе

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 12 в Мытищах Павел Васильев стал победителем IV регионального образовательного конкурса. Он занял призовое место в номинации «Лучшие воспитательные практики, направленные на социализацию и адаптацию детей с миграционной историей».

Педагог из Мытищ Павел Васильев разработал методику, которая позволяет детям-мигрантам легко влиться в образовательный процесс и социум. За инновационный подход проект высоко оценило жюри конкурса. Программа Павла Васильева помогает ребятам быстро освоить русский язык и адаптироваться в школе.

Успех педагога из Мытищ показывает, насколько эффективны новые методики в работе с детьми-мигрантами. Проект поможет улучшить качество образования и социализации в муниципалитете.

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Дети Школы Мытищи Учителя
09 декабря 2024, 22:05
Свыше 40 дорожных рабочих очистят улицы в Солнечногорске после снегопада
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После мощного циклона круглосуточные специализированные бригады приводят в порядок улицы в Солнечногорске. С началом обильного снегопада рабочие ежедневно расчищают более 900 километров дорог и тротуаров.

В первую очередь уделяют внимание магистралям с интенсивным движением, обеспечивают проезд к важным социальным объектам: школам, детским садам, больницам и остановкам общественного транспорта.

Для уборки дорог общего пользования задействовали 76 машин снегоуборочной техники и 45 дорожных рабочих. Дворовые территории очищают 56 единиц техники и 128 дворников из «Дирекции единого заказчика городского округа Солнечногорск». Также в уборке участвуют 90 роторных снегоочистителей. Специалисты управляющих компаний приводят в порядок прилегающие территории, включая подъездные пути и дворы, а также убирают снег и сосульки с крыш.

Для складирования снега организовали площадки в районе деревни Хметьево площадью 11,1 гектар и еще один склад в Солнечногорске на 52 гектара.

«Коммунальные службы округа работают оперативно и по установленному графику. У нас есть все необходимые ресурсы для эффективной работы. Мы благодарны правительству Московской области за постоянную поддержку в обновлении и пополнении нашей техники», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Она также добавила, что во время снегопада снежный покров может достигать пяти сантиметров на магистралях и скоростных трассах, а на остальных дорогах - до восьми сантиметров. После окончания снегопада участки с интенсивностью движения около шести тысяч автомобилей в сутки чистят в течение трех-пяти часов, дороги с низкой интенсивностью - в течение суток.

Обращения по вопросам уборки территорий от снега можно направлять по телефону горячей линии главы городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-67.

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Солнечногорск Дороги Снегопад
09 декабря 2024, 21:10
Еще 37 контейнерных площадок привели в порядок в Истре с начала осени
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На протяжении осени муниципальные службы городского округа Истра отремонтировали и восстановили 37 контейнерных площадок. Там поставили новые дополнительные баки или бункеры.

Реконструировать контейнерные площадки на территории муниципалитета продолжат и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что 1800 контейнерных площадок обновят в Московской области за два года.

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Специалисты коммунальных служб заменили помятые части заборов, отремонтировали основание контейнеров, заасфальтировали площадки и заделали ямы на подъездах к ним в Истре на улицах Босова, дом № 17, и Голованова, дом № 14, и в Заводском переулке, дом № 1, в Дедовске в Школьном проезде, дом № 1, в деревне Турово на улице Шишкина, в деревнях Манихино и Первомайское, дом № 5, в поселке Кострово на Центральной улице, дом № 28, в деревне Бужарово, на Центральной улице, дом № 6, и Школьной улице, в деревнях Ядромино, Лешково, Бутырки, Ефимоново, Зенькино, Максимовка, Мазилово, Хмолино, Ананово, Сафонтьево, Леоново, Адуево, Павловское, Раково и в поселках Снегири, Котово, Красный на Центральной улице.

Истра Ремонтные работы
09 декабря 2024, 20:49
Квиз ко Дню волонтера провели в молодежном центре Истры
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В Молодежном центре «Мир» городского округа Истра состоялся квиз на тему волонтерской деятельности. Участниками мероприятия стали студенты профессионального колледжа — филиала Государственного гуманитарно-технологического университета.

Всего состязания объединили около десяти команд. Игра состояла из разных вопросов и заданий на тему волонтерства, истории и общественной деятельности. Победу одержала команда «Семерка», второе место завоевали ребята из No name и бронзу разделили две группы: «Руки вверх» и «Аврора». Лучшие команды получили грамоты и призы.

Такие мероприятия помогают участникам проверить свои знания и развить командный дух, а также вдохновляют ребят на новые добрые дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил активистов накануне Дня волонтера.

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Истра Волонтеры Студенты
09 декабря 2024, 20:41
Концерт ко Дню Героя Отечества прошел в Дубровицкой школе Подольска
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Посвященный Дню Героя Отечества памятный концерт состоялся в Дубровицкой школе городского округа Подольск. Мероприятие объединило членов патриотических организаций, волонтеров, сотрудников правопорядка и жителей муниципалитета.

Патриотическую встречу посетили родители Героя России Александра Монетова, его имя носит школа. Также в актовом зале учебного заведения собрались председатель правления организации «Боевое братство» Михаил Васильев, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и горожане.

На сцене школьники исполнили патриотические песни и назвали имена героев из Подольска. Собравшиеся почтили память бойцов минутой молчания.

Учащиеся школы вместе с педагогами ведут активную волонтерскую деятельность. Они создали отряд «Быть добру»: собирают для бойцов посылки с гуманитарной помощью, плетут маскировочные сети. Мама Героя России Александра Монетова Валентина Монетова поблагодарила ребят за участие в благотворительности.

«Жизнь нам дана, чтобы совершать благие поступки. Хотелось бы, чтобы медали давали не посмертно. Жить нужно во имя жизни», - подчеркнула она.

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Подольск Волонтеры Концерты Патриотизм

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