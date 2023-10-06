Учитель из Мытищ Алла Жовнер провела самый массовый открытый урок по математике в России
Учитель школы № 27 в Мытищах Алла Жовнер установила новый рекорд России. Она провела самый массовый открытый урок по математике. На нем присутствовали 250 учеников из числа активистов «Движения Первых».
Выпускница механико-математического факультета Московского государственного университета, учитель и блогер Алла Жовнер отметила, что новый формат преподавания привлекает школьников.
«Городской округ Мытищи остается законодателем трендов в учебе. Наши педагоги постоянно вносят что-то новое в систему образования не только Подмосковья, но и России», - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Открытый урок приурочили ко Дню учителя. Он открыл Математический форум школьников Московской области, который пройдет для учеников 7-9 классов в ноябре. Организаторами форума станут Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.
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