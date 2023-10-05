Учитель из Лобни Ирина Федосихина получила благодарность от правительства России

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Педагога отметили за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Ранее ее также наградили нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», благодарственным письмом и знаком губернатора Московской области «Благодарю».

Ирина Владимировна - учитель высшей квалификационной категории. Она работает в лицее более 35 лет и является почетным работником образования и науки города Лобня.

Под ее руководством четыре выпускника в 2022 году набрали максимальные баллы на Едином государственном экзамене по русскому языку. За последние пять лет Ирина Владимировна подготовила 10 призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. При этом одна из ее учениц в 2022 году стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений о своей культуре.

Напомним, 2023 год объявлен презентом Годом педагога и наставника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя. Лучшие учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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