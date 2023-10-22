Учитель из Химок стал финалистом конкурса «Педагогический дебют-2023»
Педагог по математике лицея № 12 в Химках Елизавета Шкуренко стала финалистом конкурса «Педагогический дебют-2023» Подмосковья. Второе и третье места муниципального этапа заняли преподаватели школы № 29 Инна Волкова, «Триумф» — Александр Золотов и образовательного комплекса «Перспектива» — Виктория Пак.
Шкуренко успешно прошла этапы «У меня это хорошо получается», «Учебное занятие» и «Публичное выступления».
«О победе я узнала в тот же день, когда закончился третий этап конкурса. Первые мои мысли, это, наверное, была не радость. Это был испуг от того, что меня ждет, от того, какая на меня легла ответственность. Но тем не менее, вторая моя мысль была это, конечно же, радость», - заявила педагог.
Учитель начала работать в школе больше года назад. Она с детства интересовалась геометрией и алгеброй, всегда помогала с ними братьям и сестрам. Принять участие в конкурсе ей посоветовали коллеги.
Конкурс «Педагогический дебют - 2023» проводится в Московской области ежегодно с 2015 года.
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