Учитель истории Олег Шупта победил в конкурсе педагогов Раменского округа

Олега Шупту в школе № 21 в Раменском считают настоящей звездой. Стать педагогом он решил еще во время учебы в школе. По-другому и быть не могло: семья представляет собой целую династию учителей. После окончания Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Шупта пришел работать в свою родную школу. Почти сразу же он получил предложение принять участие в конкурсе.

«Я был обескуражен. Первый месяц работы, и такой серьезный конкурс. Я слышал, что на нем молодые специалисты могут показать себя. Были разные мысли: не смогу, проиграю. Но ситуация сложилась так, что я победил», - рассказал педагог.

В конкурсе участвовали 22 молодых специалиста. Им нужно было пройти три этапа: презентовать свой опыт работы, провести учебное занятие и подискутировать на важную тему в сфере образования. Со всем этим Олег Шупта отлично справился. Впереди у победителя - областной этап конкурса, который пройдет в ноябре.

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