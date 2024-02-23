Учитель географии Елена Плеханова из Жуковского победила во Всероссийском турнире по легкой атлетике

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Теплый разговор состоялся после телемоста с военными полка Московской области, который провели ко Дню защитника Отечества в Красногорске.

«После телемоста поговорил с родными наших бойцов. Мы стараемся позаботиться о каждой семье, услышать и помочь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Андрей Воробьев сказал родным бойцов, что ему непросто находиться с ними рядом в одном кругу, но вовсе не из-за слабости, а потому что это огромная ответственность.

«Всегда думаешь, что ты еще не сделал, какое внимание кому уделить. Мы понимаем, чем рискуют ребята. Они рискуют своими жизнями каждый день. Мы тоже молимся за них», - заявил Воробьев Воробьев подчеркнул, что каждый должен сделать максимум, находясь на своем месте.

Жены и матери военнослужащих поблагодарили губернатора за создание полка Московской области, который поддерживается и финансово, и гуманитарно.

«Будем держаться вместе!» - сказал Воробьев в завершение встречи.

В Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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