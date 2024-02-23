Учитель географии Елена Плеханова из Жуковского победила во Всероссийском турнире по легкой атлетике
Учитель географии из Жуковского выиграла Открытое первенство России по легкой атлетике. Елена Плеханова— двукратная рекордсменка страны по спортивной ходьбе завоевала «золото» на дистанции три тысячи метров среди спортсменов в возрастной категории 45 лет и старше.
Это уже семнадцатая победа учителя географии школы № 9 во всероссийских турнирах.
«Замечательные соревнования! Отличный спортивный праздник, прекрасное настроение, встречи с друзьями. Не теряем бодрости духа. Это отличная проверка своей физической формы», - рассказала Плеханова.
Соревнования проходили в Смоленске 17 и 18 февраля.
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