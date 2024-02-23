23 февраля 2024, 13:31

Учитель географии Елена Плеханова из Жуковского победила во Всероссийском турнире по легкой атлетике

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Учитель географии из Жуковского выиграла Открытое первенство России по легкой атлетике. Елена Плеханова— двукратная рекордсменка страны по спортивной ходьбе завоевала «золото» на дистанции три тысячи метров среди спортсменов в возрастной категории 45 лет и старше.

Это уже семнадцатая победа учителя географии школы № 9 во всероссийских турнирах.

«Замечательные соревнования! Отличный спортивный праздник, прекрасное настроение, встречи с друзьями. Не теряем бодрости духа. Это отличная проверка своей физической формы», - рассказала Плеханова.

Соревнования проходили в Смоленске 17 и 18 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Учителя
23 февраля 2024, 13:07
Первенство Московской области по боксу среди юниоров стартовало в Можайске
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Первенство Московской области по боксу среди юношей и девушек 17-18 лет началось в Можайске. Во дворце спорта «Багратион» будут соревноваться 104 спортсмена из Чехова, Балашихи, Павловского Посада, Мытищ и других подмосковных городов.

По словам главного судьи турнира Алексея Шептунова, на боксерском ринге сразятся лучшие из лучших.

«Надеюсь, что с этого ринга выйдут будущие чемпионы России, Европы и мира. Хочу пожелать ребятам бескомпромиссных и жарких боев. Пусть победит сильнейший», - заявил Шептунов.

Можайский округ представляют четыре боксера, которые уже показали первые результаты. Спортсмен-перворазрядник Юрий Гарев и кандидат в мастера спорта по боксу Артем Гаврюченков победили в первом этапе соревнований. Впереди - бой за кубки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Можайск
23 февраля 2024, 12:51
Владислав Мурашов поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил всех жителей региона с Днем защитника Отечества. Он пожелал военнослужащим профессиональных успехов и крепкого здоровья.

По его словам, этот праздник для многих поколений россиян олицетворяет мужество, силу, отвагу, а сегодня этот праздник приобрел особый смысл. Наши солдаты и офицеры ведут бескомпромиссную борьбу с неонацистским злом, защищая граждан Российской Федерации.

«Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия. А для тех, кто сейчас отстаивает интересы странны с оружием в руках в зоне специальной военной операции, желаю вернуться домой невредимыми и с победой, которая, безусловно, будет за нашей великой страной», - поздравил военнослужащих Мурашов.

В Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники 23 февраля
23 февраля 2024, 12:40
«Мы тоже молимся за них». Андрей Воробьев поговорил с родными бойцов СВО из Подмосковья
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне СВО. Теплый разговор состоялся после телемоста с военными полка Московской области, который провели ко Дню защитника Отечества в Красногорске.

«После телемоста поговорил с родными наших бойцов. Мы стараемся позаботиться о каждой семье, услышать и помочь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Андрей Воробьев сказал родным бойцов, что ему непросто находиться с ними рядом в одном кругу, но вовсе не из-за слабости, а потому что это огромная ответственность.

«Всегда думаешь, что ты еще не сделал, какое внимание кому уделить. Мы понимаем, чем рискуют ребята. Они рискуют своими жизнями каждый день. Мы тоже молимся за них», - заявил Воробьев Воробьев подчеркнул, что каждый должен сделать максимум, находясь на своем месте.

Жены и матери военнослужащих поблагодарили губернатора за создание полка Московской области, который поддерживается и финансово, и гуманитарно.

«Будем держаться вместе!» - сказал Воробьев в завершение встречи.

В Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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Красногорск Семья Андрей Воробьев
23 февраля 2024, 11:37
Каюр из Подмосковья Александров выиграл гонки на собачьих упряжках в Удмуртии
Министерства спорта Московской области
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Первое место на трехдневных соревнованиях на собачьих упряжках «На семи холмах» в Удмуртии занял спортсмен из Можайского городского округа Павел Александров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второе и третье места завоевали петербуржцы Олеся Каримова и Евгений Мишин. Всего в гонке участвовали 59 каюров со всей страны. Московскую область представляли два спортсмена: Светлана Мороз из Химок и Павел Александров из Можайского городского округа.

«Команды соревновались в дисциплинах „скиджоринг“ (спортсмен на беговых лыжах в связке с двумя собаками) и „упряжка“ (каюр на санях, упряжка шести-восьми собак)», - указали в пресс-службе.

Главным испытанием гонок стало преодоление сложного горного рельефа. Титул победителя получил каюр, который прошел дистанцию за самый короткий срок с учетом возможного штрафного времени.

Ранее спортсмены из Можайского городского округа приняли участие в турнире по понд-хоккею в Балашихе. Подмосковье на соревнованиях также представляли команды из Красногорска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

Спортсмены Удмуртия Можайск

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