Учитель географии Александр Бронников представит Воскресенск на областном конкурсе педагогов

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Педагог принял участие в совещании по подготовке к профессиональному конкурсу, которое прошло в Воскресенском научно-методическом центре. Участниками круглого стола стали победители муниципальных этапов конкурса прошлых лет. Они поделились методическими находками и своим опытом участия в педагогическом состязании.

Александр Сергеевич рассказал о своей подготовке к конкурсу, о помощи администрации округа и коллектива лицея. Напомним, областной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» пройдет в Серпухове в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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