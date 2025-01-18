Учитель физкультуры из Коломны поучаствует в спортивном ТВ-шоу

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Всего за победу будут бороться 111 атлетов России. В том числе чемпионы Олимпийских игр Никита Нагорный, Александр Легков, Роман Власов и Евгений Рылов, а также бойцы MMA Саша Стоун и Анатолий Надратовский, космонавт-испытатель Герой России Анна Кикина и другие.

Участникам предстоит нырять в ледяную воду, тягать кран и прыгать с пятиметровой башни без страховки. Премьера состоится 26 января.

Учитель физкультуры Пановской школы имени Героя Советского Союза П. Л. Черябкина Николай Бобылев занимается спортом более 20 лет. Житель Коломны носит титул чемпиона Московской области по армрестлингу, является призером экстремальных соревнований «Гонка героев», «Живу спортом» и Bizon race.