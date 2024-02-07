Учитель Александра Капелюха из Одинцова победила на областном конкурсе «Педагогический дебют»

По словам победительницы конкурса, задания были очень интересными, а опыт, которыми делились другие участники - бесценен.

«Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы, рассказала об использовании в работе платформы „Моя школа“. Во втором испытании я проводила урок „Литературного чтения“ по сказке „Гуси-лебеди“, и заключительный этап - это публичное выступление, для меня это было самое захватывающее», - рассказала Капелюха.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Одинцовской школы № 3, под чьим руководством работает молодой учитель, призналась, что гордится своей коллегой, и отметила, что для молодого педагога участие в подобных конкурсах - это отличный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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