20 мая 2024, 22:53

Училище олимпийского резерва из Чехова подготовит будущих чемпионов

Телеканал «360»
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Талантливые дети-спортсмены уже стоят «на галочке» в училищах олимпийского резерва. О том, как отбирают спортсменов, готовят к большому спорту, и кто помогает будущим олимпийским чемпионам, рассказала директор ГБПОУ МО «Училище олимпийского резерва № 4» городского округа Чехов Татьяна Подорожная в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист поделилась, что учиться приходят дети после седьмого класса. Потом они получают образование тренер-преподаватель по избранным видам спорта, которых доступно шесть для выбора. Среди них - гандбол, синхронное плавание, водное поло, плавание, бокс и художественная гимнастика. На сегодняшний день в училище занимаются более 200 человек.

«Мы находимся на полном государственном обеспечении правительства Московской области. У нас элитные спортсмены, ребята, которые представляют интерес для нашей страны, будущие чемпионы», - рассказала Подорожная.

На территории училища есть свое спортивное сооружение, где проходит обучение, а также большой спортзал и общежитие. Выпускники получают необходимые навыки для того, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

«У нас есть своя студенческая жизнь. Мы участвуем в различных конференциях, конкурсах. Мы устраиваем сами вечера, мы помогаем, работает на территории и в храмах, ходим на экскурсии», - поделилась специалист.

При этом тренеры училища внимательно следят за успехами подрастающих спортсменов Подмосковья и приглашают их на обучение. Таким образом юные таланты уже стоят «на галочке» еще до поступления.

«Даже приезжают из других городов России. Естественно, мы отдаем предпочтения нашим областным спортсменам. Они где-то занимают 60-70%, но 30% - это ребята, которые приехали с других территорий», - отметила Подорожная.

Кроме того, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Министерство спорта России, чтобы поддержать большой проект училища.

«И, если все сложится, мы попадем в федеральную программу и у нас будет еще один большой красивый комплекс. Я считаю, что Чехов по праву является спортивной столицей Подмосковья», - добавила Подорожная.

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Спортсмены Дети Чехов
20 мая 2024, 23:18
ЦСКА поможет развиваться футболистам из 5 спортивных школ Подмосковья
Телеканал «360»
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Футбольный клуб ЦСКА заключил договор о сотрудничестве с пятью спортивными школами Московской области. О том, как Министерство физической культуры и спорта Подмосковья помогает в развитии, рассказал директор спортшколы «Орион» из Балашихи Максим Морозов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист подчеркнул, что наладить партнерство удалось благодаря министру спорта Подмосковья, который организовал встречу и пригласил директоров спортивных школ. Также в ней участвовал и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы собрались вместе и пришли к выводу, что данное партнерство принесет только положительные моменты как для спортивных школ, так и для ЦСКА. После мы встретились на арене, где нам ответили на все интересующие вопросы», - рассказал Морозов.

Взаимовыгодное сотрудничество включает в себя проектирование и реализацию совместных проектов, таких как открытые мастер-классы, семинары, вебинары. К мероприятиям будут привлекать специалистов, обладающих определенными навыками в футболе.

При этом спортивно-оздоровительные группы начинают формироваться с 5-6 лет. На первом этапе тренеры присматриваются к детям, а уже с девяти лет для подрастающего поколения открываются группы начальной подготовки.

В рамках соглашения также предусмотрены выездные совместные мероприятия, тренировки, просмотры футбольных матчей и многое другое.

«Самое главное для нас перенять технологии, передовые навыки специалистов ЦСКА, потому что это спортсмены высокого уровня, обладающие огромными знаниями» - добавил Морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

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ЦСКА Спортсмены Дети Школы Футбол
20 мая 2024, 18:59
Более 3 тысяч человек прокатились на карусели в Одинцове за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Карусель в Одинцове вошла в тройку лидеров самых популярных аттракционов Подмосковья за неделю. С 13 по 19 мая на ней прокатились свыше трех тысяч человек.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцове. Это дизайнерский аттракцион, облик которого разработал Денис Симачев. Карусель оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией.

Отмечается, что аттракцион работает ежедневно, а прокатиться на нем можно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Одинцово Благоустройство
20 мая 2024, 18:42
Гандболисты из Чехова стали серебряными призерами Суперлиги
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» занял второе место на чемпионате России по гандболу — Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Представители Московской области в финале встретились с московским ЦСКА. «Чеховские медведи» потерпели два поражения подряд, заняв второе место в турнирной таблице.

Финальная игра завершилась со счетом 27:30 в пользу игроков из Москвы.

Напомним, что для «Чеховских медведей» это был 24-й финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
20 мая 2024, 18:05
Коммунальные службы Подмосковья удалили более 760 граффити весной
Unsplash
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Граффити, нарисованные уличными художниками без согласования с местными властями, считаются несанкционированными и быстро удаляются. Только этой весной в Подмосковье удалили более 760 подобных надписей.

За граффити в Московской области внимательно следят не только инспекторы ГУСТ, но и камеры системы «Безопасный регион». Работа в данном направлении ведется во всех округах. Так, в Лыткарине в порядок привели фасады домов на Комсомольской, Первомайской, Спортивной и Советской улицах, в Одинцове несанкционированные рисунки закрасили на домах на Молодежной и Пионерской улицах, а также на Можайском шоссе.

Напомним, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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