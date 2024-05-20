Училище олимпийского резерва из Чехова подготовит будущих чемпионов

Специалист поделилась, что учиться приходят дети после седьмого класса. Потом они получают образование тренер-преподаватель по избранным видам спорта, которых доступно шесть для выбора. Среди них - гандбол, синхронное плавание, водное поло, плавание, бокс и художественная гимнастика. На сегодняшний день в училище занимаются более 200 человек.

«Мы находимся на полном государственном обеспечении правительства Московской области. У нас элитные спортсмены, ребята, которые представляют интерес для нашей страны, будущие чемпионы», - рассказала Подорожная.

На территории училища есть свое спортивное сооружение, где проходит обучение, а также большой спортзал и общежитие. Выпускники получают необходимые навыки для того, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

«У нас есть своя студенческая жизнь. Мы участвуем в различных конференциях, конкурсах. Мы устраиваем сами вечера, мы помогаем, работает на территории и в храмах, ходим на экскурсии», - поделилась специалист.

При этом тренеры училища внимательно следят за успехами подрастающих спортсменов Подмосковья и приглашают их на обучение. Таким образом юные таланты уже стоят «на галочке» еще до поступления.

«Даже приезжают из других городов России. Естественно, мы отдаем предпочтения нашим областным спортсменам. Они где-то занимают 60-70%, но 30% - это ребята, которые приехали с других территорий», - отметила Подорожная.

Кроме того, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Министерство спорта России, чтобы поддержать большой проект училища.

«И, если все сложится, мы попадем в федеральную программу и у нас будет еще один большой красивый комплекс. Я считаю, что Чехов по праву является спортивной столицей Подмосковья», - добавила Подорожная.

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