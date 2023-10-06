Ученый из Пущина Ирина Кудрякова получила медаль РАН за разработку препаратов против супербактерий
Биохимик из Пущинского института РАН Ирина Кудрякова получила медаль для молодых ученых за работу над созданием новых антимикробных препаратов, способных поражать супербактерии. Это микроорганизмы, которые выработали иммунитет ко всем известным антибиотикам.
По ее словам, необходимость в новых антибиотиках растет, так как количество устойчивых штаммов увеличивается в геометрической прогрессии. Люди сами этому способствуют, используя антибиотики в сельском хозяйстве, или назначая себе лечение самостоятельно. Каждый год в списке «бактерий-убийц» появляются новые названия, и борьба человечества с ними давно напоминает гонку на выживание.
Программа «Социальная ипотека» для молодых ученых реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.
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Супербактерии - микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Это «бактерии-убийцы», известные еще с 1970-х годов.
Еще в прошлом веке в Пущине под руководством Георгия Скрябина начали искать альтернативные антимикробные агенты, способные побеждать супербактерии. Работа продолжается и сейчас. Группа ученых во главе с Ириной Кудряковой изучает ферменты, разрушающие клетки таких патогенных микроорганизмов.
«Мы разрабатываем антимикробный препарат нового поколения на основе бактериолитических ферментов. Выделяем и изучаем их для получения лекарства широкого спектра действия», - рассказала Кудрякова.