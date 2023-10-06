Ученый из Пущина Ирина Кудрякова получила медаль РАН за разработку препаратов против супербактерий

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По ее словам, необходимость в новых антибиотиках растет, так как количество устойчивых штаммов увеличивается в геометрической прогрессии. Люди сами этому способствуют, используя антибиотики в сельском хозяйстве, или назначая себе лечение самостоятельно. Каждый год в списке «бактерий-убийц» появляются новые названия, и борьба человечества с ними давно напоминает гонку на выживание.

Программа «Социальная ипотека» для молодых ученых реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Супербактерии - микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам. Это «бактерии-убийцы», известные еще с 1970-х годов.

Еще в прошлом веке в Пущине под руководством Георгия Скрябина начали искать альтернативные антимикробные агенты, способные побеждать супербактерии. Работа продолжается и сейчас. Группа ученых во главе с Ириной Кудряковой изучает ферменты, разрушающие клетки таких патогенных микроорганизмов.

«Мы разрабатываем антимикробный препарат нового поколения на основе бактериолитических ферментов. Выделяем и изучаем их для получения лекарства широкого спектра действия», - рассказала Кудрякова.