Ученый из Фрязина стал лауреатом премии губернатора Подмосковья

В конкурсе участвовали молодые специалисты и ученые, как индивидуально, так и в команде до пяти человек. Министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что достижения претендентов оценивали с учетом новизны разработок и результатов и приоритетов региона.

В 2024 году лауреатами премии стали 14 ученых и один авторский коллектив.

Ежегодную премию губернатора Подмосковья учредили в 2012 году. Награда вручается за достижения в приоритетных областях науки и техники, разработку новых технологий и внедрение инноваций в социальной сфере и экономике.

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